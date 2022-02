1) Les per­sonnes qui orga­nisent cet évé­ne­ment ont mani­fes­te­ment une expé­rience et une sérieuse for­ma­tion en logis­tique. On n’obtient pas un tel résul­tat en fai­sant sau­ter quelques gars dans leur bahut pour par­tir dans la nuit.

2) Ils ont fait savoir qu’ils avaient l’in­ten­tion de res­ter et la police d’Ottawa a indi­qué qu’elle était prête à les lais­ser res­ter. Com­ment ont-ils pu orga­ni­ser le cam­pe­ment d’un grand groupe de per­sonnes dans leurs cabines de camion pen­dant des semaines ou des mois sans se pré­pa­rer minu­tieu­se­ment à répondre à leurs besoins ? Réponse : les camions que nous avons vu rou­ler sur la Trans­ca­na­dienne avec des remorques ne rou­laient pas à vide. Ils étaient rem­plis de pro­vi­sions.

3) Ils sont incroya­ble­ment dis­ci­pli­nés quant aux mes­sages véhi­cu­lés, d’une manière et avec un niveau d’in­tel­li­gence que je n’ai jamais vus de ma vie chez aucun orga­ni­sa­teur de mani­fes­ta­tion. Ils savaient avec pré­ci­sion à quoi il fal­lait s’attendre de la part des gou­ver­ne­ments pro­vin­ciaux, fédé­raux et muni­ci­paux. Ils savaient à quoi s’attendre en détail de la part des médias et des agi­ta­teurs/­contre-mani­fes­tants, ain­si que des per­sonnes intro­duites dans la foule pour semer le trouble, et ils ont mis en place un pro­to­cole bien coor­don­né, clai­re­ment com­mu­ni­qué et stric­te­ment appli­qué pour y faire face, qui exclut abso­lu­ment tout affron­te­ment per­son­nel direct ; dès qu’une pré­sence sus­pecte est iden­ti­fiée, les mani­fes­tants authen­tiques créent un cor­don autour de celle-ci, un espace qui isole cette per­sonne, et UN inter­lo­cu­teur dési­gné appelle le membre de la police d’Ottawa dési­gné comme agent de liai­son. Nous avons vu cette méthode fonc­tion­ner avec le type qui était la seule per­sonne pré­sente avec une cagoule qui lui cou­vrait tout le visage, et por­tant le dra­peau confédéré.

La suite