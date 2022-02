L’extrême droite : après les bruits de bottes, les odeurs de pieds…

Si les élec­teurs d’Éric Zem­mour et Marine Le Pen, tels des enfants du divorce éber­lués assis­tant tous les soirs à un lan­cer d’assiettes et de vache­ries dans la salle à man­ger fami­liale, se demandent par­fois ce que leurs can­di­dats par­tagent encore et ce qui pour­rait, le cas échéant, les ras­sem­bler au deuxième tour, la réponse a été don­née ces der­niers jours et elle est olfac­tive. Ils sont tou­jours jugés nauséabonds.

Ian Bros­sat, direc­teur de cam­pagne du can­di­dat com­mu­niste Fabien Rous­sel, ricane en évo­quant la charge de Marine Le Pen contre Éric Zem­mour dans Le Figa­ro : « C’est Marine Le Pen qui reproche à Zem­mour d’avoir des fachos, en gros, autour de lui. On en est là. C’est un peu camem­bert qui dit à roque­fort : tu pues . » On peut trou­ver la méta­phore assez bien vue – deux fro­mages fran­çais et de carac­tère – et sur­réa­liste que le repré­sen­tant du com­mu­nisme, avec ses mil­lions de morts au comp­teur, se per­mette de don­ner sans com­plexe des leçons de morale.

