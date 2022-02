Som­maire

Dos­sier : Bur­ki­na Faso : autop­sie de la guerre

- Les consé­quences du coup d’Etat

- Une guerre qui n’est pas reli­gieuse

- Une guerre aux causes d’a­bord endogènes

Les idées à l’en­droit :

- « Fran­ça­frique » : un mythe qui a la vie dure

- Le Sahel face au sen­ti­ment anti­fran­çais

- Com­ment la France est deve­nue la « colo­nie de ses colonies »

Edi­to­rial de Ber­nard Lugan

Sahel : et main­te­nant, que faire ?

Au Sahel, la France s’arc-boute sur l’idéologie démo­cra­tique désor­mais vue en Afrique comme une forme de néo­co­lo­nia­lisme. Résul­tat, après la Cen­tra­frique, elle va être « éjec­tée » du Mali alors que ses sol­dats y tombent pour assu­rer la sécu­ri­té de popu­la­tions aban­don­nées par leur propre armée… Les inces­santes mani­fes­ta­tions de Bama­ko, les convois fran­çais blo­qués « spon­ta­né­ment » par des civils au Bur­ki­na Faso ou au Niger, ain­si que les décla­ra­tions enflam­mées de res­pon­sables poli­tiques locaux, appellent donc à un total chan­ge­ment de para­digme qui doit débou­cher sur un désen­ga­ge­ment rapide.Le fond du pro­blème est que le Mali, le Bur­ki­na Faso et le Niger, Etats faillis aux armées incom­pé­tentes, accusent la France de « néo­co­lo­nia­lisme », alors que ses sol­dats font la guerre à leur place… Or, si guerre il y a, c’est parce que ces trois pays ont, comme je ne cesse de le dire depuis des années (voir mon livre Les guerres du Sahel des ori­gines à nos jours), tou­jours refu­sé de prendre en compte les reven­di­ca­tions de leurs mino­ri­tés eth­niques, Toua­reg ou Peul, sur les­quelles se sont oppor­tu­né­ment gref­fés les jiha­distes. C’est en effet sur les braises des quatre guerres toua­reg du Mali qu’ont su souf­fler ces der­niers. Sans par­ler des humi­lia­tions per­ma­nentes subies par les pas­teurs peul. De toute évi­dence, le rôle de Bar­khane n’était pas de régler ces ques­tions eth­no-poli­tiques ins­crites dans plu­sieurs siècles d’histoire. En réa­li­té, ceux qui dénoncent la France ont choi­si de le faire afin de flat­ter leurs opi­nions publiques. Nous sommes en pré­sence d’une entre­prise de défausse ren­due d’autant plus facile que l’accusation de néo-colo­nia­lisme est tou­jours prompte à échauf­fer des esprits gan­gre­nés par la rente mémo­rielle et encou­ra­gés par l’ethno-masochisme des élites fran­çaises. Une situa­tion dan­ge­reuse pour les popu­la­tions locales car, de cette dénon­cia­tion de la France ne sort aucune pro­po­si­tion, aucune alter­na­tive, en dehors d’épanchements de bile momen­ta­nés qui font bien rire les mer­ce­naires russes…

