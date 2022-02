L’EDITORIAL de FRANCOIS MARCILHAC

PRÉSIDENTIELLE : L’EFFONDREMENT D’UN MYTHE

La cam­pagne élec­to­rale pour la pré­si­den­tielle confirme toutes nos craintes. C’est à un point inéga­lé que les que­relles de par­tis ou d’égos l’emportent sur l’intérêt géné­ral, le poli­ti­cien sur le poli­tique. Rien de quoi nous éton­ner, assu­ré­ment, mais il est bien loin, dans les limbes d’un roman ins­ti­tu­tion­nel fan­tas­mé, que ce dia­logue du peuple avec un homme, cen­sé garan­tir le Bien com­mun, qu’avait dit vou­loir ins­tau­rer le géné­ral de Gaulle. Nous assis­tons en direct au déli­te­ment de nos ins­ti­tu­tions, à l’effondrement sur elle-même de la Ve répu­blique à tra­vers l’affaissement de son élec­tion-socle. Les pitre­ries de la pri­maire popu­laire de la gauche, dans le cadre de laquelle les votants, pre­nant leur revanche sur leur prime ado­les­cence, ont noté les can­di­dats comme les profs ne le font plus au col­lège, ne sont qu’un nou­vel épi­sode de cet affais­se­ment sans pré­cé­dent d’une élec­tion qui ne sert plus qu’à pré­pa­rer le coup poli­ti­cien sui­vant. Ce qui en dit long sur l’affaissement de la fonc­tion pré­si­den­tielle elle-même, dans le cadre d’une Europe qui ôte aux Etats, du moins à ceux qui se laissent faire, leur sou­ve­rai­ne­té réelle. En effet, qu’on ne s’y trompe pas : le déli­te­ment de nos ins­ti­tu­tions, l’échec défi­ni­tif du mythe d’une Ve répu­blique refon­dant le pacte poli­tique, ne signi­fie pas que nous nous diri­gions vers une insta­bi­li­té chro­nique, même si rien n’est à exclure. Un nou­veau point d’équilibre peut être trou­vé, est même déjà recher­ché par nos élites : dans le renon­ce­ment de la France à exis­ter au sein d’une pré­ten­due sou­ve­rai­ne­té européenne.

L’état des forces en présence

La gauche est en miettes, ce qui nous laisse indif­fé­rent, celle-ci ayant défi­ni­ti­ve­ment renon­cé à la fois au fait natio­nal et au fait popu­laire, à l’exception de Fabien Rous­sel qui fait mine, il est vrai de manière cos­mé­tique — n’est pas Georges Mar­chais qui veut —, de renouer avec le dis­cours popu­liste tra­di­tion­nel du par­ti com­mu­niste, en cher­chant à occu­per un espace que Jean-Luc Mélen­chon lui a aban­don­né. Ce der­nier a en effet pré­fé­ré l’indigénisme, l’intersectionnalité et l’entrisme isla­miste et racia­liste, au répu­bli­ca­nisme robes­pier­riste qui n’est plus là que pour la façade.

La droite, quant à elle, cherche à sur­vivre en conti­nuant de se dis­soudre dans le cen­trisme. Valé­rie Pécresse a du mal à convaincre qu’elle repré­sente une véri­table alter­nance à la macro­nie, sur­tout depuis qu’elle ne cesse d’afficher, comme un pied de nez à Ciot­ti, incar­na­tion auto­pro­cla­mée au sein de LR de la droite dite de convic­tion, le sou­tien total que lui apporte l’UDI. Sa volon­té, sans ima­gi­na­tion, de refaire du Sar­ko­zy, comme on réchauffe un plat, en dit long à la fois sur le manque d’inventivité du par­ti « gaul­liste » en voie de décom­po­si­tion et sur un cynisme qu’on serait presque ten­té de qua­li­fier de naïf : qui croit encore au kär­cher ? LR et le par­ti socia­liste ne sont plus que des sur­vi­vants du siècle der­nier. La len­teur de leur ago­nie ne tient qu’aux posi­tions, voire aux for­te­resses qu’ils détiennent encore « en régions », comme disent les tech­no­crates, et qu’on confir­mées les der­nières élec­tions régio­nales et dépar­te­men­tales. Mais ces der­nières n’ont fait que recon­duire des équipes sor­tantes, indé­pen­dam­ment, presque, de leur cou­leur poli­tique. Mais com­bien de temps des par­tis dépo­li­ti­sés au plan local pour­ront-ils encore faire illu­sion au plan natio­nal ? Car les élec­tions pré­si­den­tielle et légis­la­tives répondent à d’autres logiques.

Un « camp natio­nal » décevant ?

Quant au camp natio­nal, il a aban­don­né, mani­fes­te­ment, l’espoir de vaincre, plon­geant de lui-même dans le piège que les médias n’avaient même plus besoin de lui tendre : l’enfermement dans un duel fra­tri­cide qui en neu­tra­lise les deux repré­sen­tants cré­dibles. Était-il si dif­fi­cile que cela, pour un can­di­dat reven­di­quant ouver­te­ment son gaul­lo-bona­par­tisme de refu­ser par prin­cipe, dès lors qu’il s’était décla­ré, de polé­mi­quer avec les autres can­di­dats, quels qu’ils soient ? C’était la seule façon d’apparaître comme l’homme de la nation en s’adressant à elle seule. Mais c’est à l’après-2022 qu’ils pensent eux aus­si, à une recom­po­si­tion des droites qui, lais­sant défi­ni­ti­ve­ment ce qu’il res­te­ra de LR sur leur gauche, se par­ta­ge­ront entre un camp natio­nal-popu­liste héri­tier du gaul­lisme (le dépas­se­ment de la gauche et de la droite, ce qui ne manque pas de piquant pour le lepé­nisme) et un camp plus libé­ral et conser­va­teur, qu’on aime­rait plus ferme sur la cohé­sion sociale. Car l’illusion que ces deux droites ne doivent abso­lu­ment par par­ta­ger est de se croire, l’une, plus sou­ve­rai­niste et, l’autre, plus iden­ti­taire : il s’agit encore une fois d’une fausse oppo­si­tion, l’identité et la sou­ve­rai­ne­té étant indis­so­ciables l’une de l’autre, du moins pour un pays comme la France, patiem­ment édi­fié par nos rois et qui, selon le mot défi­ni­tif de Bain­ville, est « mieux qu’une race, une nation ».