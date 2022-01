Quand un false flag peut en cacher un autre !

Chaque jour, dans une rus­so­pho­bie hys­té­rique crois­sante les fau­cons de guerre occi­den­taux nous bom­bardent d’al­lé­ga­tions toutes plus fan­tai­sistes les unes que les autres mais unies dans cette volon­té on ne peu plus claire de condi­tion­ner l’o­pi­nion publique à une nou­velle en Europe, en incri­mi­nant bien évi­dem­ment le « diable » russe !

Dans le pré­cé­dent article, j’a­vais déjà évo­qué les fan­tasmes de la pro­pa­gande ukro-atlan­tiste concer­nant l’in­va­sion russes de l’U­kraine, les attaques contre l’U­kraine par des hackers for­cé­ment russes, un false flag chi­mique russe qui serait immi­nent, com­pa­rant ces hal­lu­ci­na­tions à un deli­rium tre­mens idéo­lo­gique qui, au vu des nou­velles infor­ma­tions se révèle être un doux euphé­misme cachant une véri­table schi­zo­phré­nie col­lec­tive de l’ad­mi­nis­tra­tion étasunienne.

Main­te­nant les opé­ra­tions sous faux dra­peau ukrai­nien qui vont être menées par des russes dans le Don­bass évo­luent vers des actes de sabo­tages et des atten­tats à l’explosif !:

le 13 jan­vier, Jake Sul­li­van, conseiller spé­cial du pré­sident Joe Biden décla­rait que Washing­ton « dis­pose d’in­for­ma­tions indi­quant que la Rus­sie a déjà pré­po­si­tion­né un groupe d’a­gents pour mener des opé­ra­tions sous fausse ban­nière dans l’est de l’U­kraine », mais sans tou­te­fois dévoi­ler une seule de ces « informations »…

mais sans tou­te­fois dévoi­ler une seule de ces « informations »… le 14 jan­vier, Jen Psa­ki, la porte parole de la Mai­son blanche a décla­ré « La Rus­sie a dépê­ché en Ukraine des agents char­gés de mener des opé­ra­tions de « sabo­tage » afin de créer un « pré­texte » pour une inva­sion » et que « L’ar­mée russe pré­voit de com­men­cer ces acti­vi­tés plu­sieurs semaines avant une inva­sion mili­taire, qui pour­rait com­men­cer entre mi-jan­vier et mi-février », mais sans appor­ter aucune preuve…

