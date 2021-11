Som­maire

Algé­rie :

- Emma­nuel Macron a‑t-il eu rai­son de s’interroger sur l’existence de la nation algé­rienne avant 1830 ? – A la recherche du fan­tôme de la « Nation » algé­rienne

Dos­sier : Par refus de voir la réa­li­té eth­nique, la France a été pous­sée hors du Mali

- L’islamisme n’est pas la cause pro­fonde de la guerre

- La guerre du Mali a débu­té en 1963

- Les 8 prin­ci­pales erreurs poli­tiques françaises

Edi­to­rial de Ber­nard Lugan

Paren­thèse au milieu d’une longue et insup­por­table lita­nie de repen­tance, Emma­nuel Macron a jeté un gros pavé dans la mare des rela­tions entre Paris et Alger. En s’interrogeant sur l’existence de la « nation algé­rienne » avant la conquête fran­çaise de 1830, il a en effet frap­pé au cœur la fausse his­toire de l’Algérie. Cette his­toire recons­truite sur laquelle repose la « légi­ti­mi­té » des pro­fi­teurs de l’indépendance (voir à ce sujet mon livre Algé­rie, l’Histoire à l’endroit) qui, depuis 1962, mettent le pays en coupe réglée après avoir dila­pi­dé l’incomparable héri­tage lais­sé par la France. Le pré­sident Macron n’est d’ailleurs le pre­mier à poser la ques­tion de la réa­li­té his­to­rique de l’Algérie. Ain­si Feh­rat Abbas, le futur pre­mier chef d’Etat algé­rien en 1962 qui avait décla­ré au mois de février 1936 dans l’Entente fran­co-musul­mane :« L’Algérie en tant que Patrie est un mythe. Je ne l’ai pas décou­verte. J’ai inter­ro­gé l’Histoire ; j’ai inter­ro­gé les morts et les vivants ; j’ai visi­té les cime­tières : per­sonne ne m’en a par­lé. » Dans sa confé­rence de presse du 16 sep­tembre 1959, le géné­ral De Gaulle disait la même chose :« Depuis que le monde est le monde, il n’y a jamais eu d’unité, ni, à plus forte rai­son, de sou­ve­rai­ne­té algé­rienne. Car­tha­gi­nois, Romains, Van­dales, Byzan­tins, Arabes syriens, Arabes de Cor­doue, Turcs, Fran­çais, ont tour à tour péné­tré le pays, sans qu’il y ait eu, à aucun moment, sous aucune forme, un Etat algé­rien ».

