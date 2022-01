Par Gérard Leclerc

Ven­dre­di et same­di pro­chains, doit se tenir à la Sor­bonne un col­loque dont la thé­ma­tique ne peut que sus­ci­ter la plus grande atten­tion : « Après la décons­truc­tion, recons­truire les sciences et la culture. » Il m’est arri­vé un cer­tain nombre de fois dans cette chro­nique d’évoquer les ravages de ce qu’on appelle la culture woke, qui n’est jamais qu’un des aspects de la décons­truc­tion. La décons­truc­tion ? Un mot qui rend son­geur, par son aspect savant, inti­mi­dant et qui se réclame d’un cer­tain nombre de pen­seurs au fir­ma­ment de l’intelligentsia, tels Michel Fou­cault ou Jacques Der­ri­da. Pour avoir connu un peu le pre­mier, je ne suis pas sûr qu’il approu­ve­rait aujourd’hui tout ce qu’on lui fait sup­por­ter. Mais le carac­tère domi­nant dans l’université fran­çaise de tous les cou­rants qui se réclament de la même ins­pi­ra­tion décons­truc­trice ne laisse pas d’impressionner.

La suite