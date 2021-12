Le phé­no­mène du squat devient récur­rent, en France. La han­tise de ren­trer de vacances et de retrou­ver son foyer occu­pé par des incon­nus est pas­sée du cau­che­mar à la réa­li­té pour de nom­breux Fran­çais. Dans la plu­part des cas, les pro­prié­taires peinent à récu­pé­rer la pos­ses­sion de leur domi­cile et la pré­fec­ture de police met plu­sieurs jours, sinon plu­sieurs mois, à expul­ser les occu­pants qui, bien sou­vent, laissent der­rière eux de lourds dégâts.

Ven­dre­di der­nier, un pro­prié­taire de loge­ment squat­té à Tou­louse, accom­pa­gné d’un jour­na­liste de La Dépêche du Midi, ont été agres­sés, insul­tés et caillas­sés par une ving­taine d’individus venus sou­te­nir les squat­teurs. Ces actions de squat sont, aus­si, de plus en plus vio­lentes et les occu­pants illé­gaux n’hésitent pas à s’approprier les loge­ments de per­sonnes âgées, comme en février der­nier : Roland, 88 ans, avait retrou­vé sa mai­son occu­pée par une dizaine d’individus.

La suite