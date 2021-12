Loin de la sou­mis­sion à une doxa offi­cielle qui carac­té­rise nombre des com­men­ta­teurs fran­co­phones plus lèches-cul que pro-russes, voi­ci une nou­velle ana­lyse per­ti­nente et sans ambages de Karine Bechet Golov­ko, au len­de­main de la réunion Pou­tine / Biden et qui nous donne un point de vue libre et aigui­sé sur les dis­cours et les actions des uns et des autres.

Comme atten­du, le dia­logue de sourd mené par Washing­ton a conduit à l’é­chec total la conver­sa­tion entre Biden et Pou­tine, Biden se van­tant d’a­voir dit à Pou­tine de faire atten­tion avec l’U­kraine, sinon il allait se fâcher, et Pou­tine rap­pe­lant à Biden que la Rus­sie est inquiète de la conduite de Kiev. De grandes révé­la­tions, qui effec­ti­ve­ment néces­si­taient deux heures de dis­cus­sion. Déci­dé­ment, en poli­tique, il est fon­da­men­tal de savoir refu­ser cer­taines ren­contres, afin d’im­po­ser un véri­table dia­logue et ne pas se retrou­ver coin­cé dans cette piteuse paro­die. Une paro­die qui, de plus, n’ap­por­te­ra aucun avan­tage ni sur le plan de la com­mu­ni­ca­tion, ni sur celui de la poli­tique réelle à la Rus­sie. Il fau­drait peut-être se remettre à gou­ver­ner et sor­tir du tout-communication.

En géné­ral, les Etats-Unis ne négo­cient pas, ils imposent. Ils ne cherchent pas à com­prendre, en poli­tique inter­na­tio­nale du moins, ce qui se passe, ils imposent la vision de la réa­li­té qui leur convient, afin que cette vision devienne une réa­li­té accep­tée. L’é­change Biden / Pou­tine n’a pas échap­pé à la règle et il n’y avait aucune rai­son pour qu’il puisse y échapper.

La suite