Alors que la 8e confé­rence minis­té­rielle du Forum sur la coopé­ra­tion sino-afri­caine (Focac) se tien­dra les 29 et 30 novembre à Dakar, le site pan­afri­cain Finan­cial Afrik ana­lyse la concur­rence à laquelle se livrent les puis­sances mon­diales sur le ter­rain africain.

Retar­dée par la chute de Kaboul, la tour­née afri­caine (Nige­ria, Séné­gal et Kenya) du secré­taire d’État amé­ri­cain, Anto­ny Blin­ken, a enfin eu lieu, par­se­mée de petites piques envers le géant chi­nois et de décla­ra­tions d’intentions. Alors que Pékin envi­sage des concer­ta­tions sino-afri­caines concrètes à Dakar, Washing­ton pro­meut un som­met vir­tuel sur les démo­cra­ties, et Paris s’émeut, via son ministre des Affaires étran­gères, Jean-Yves Le Drian, appe­lant à la créa­tion d’un “New Deal” avec l’Afrique pour lequel il n’y a ni sché­ma ni chiffres. “Nos concur­rents n’ont ni tabous ni limites”, a affir­mé Jean-Yves Le Drian, en dési­gnant la Chine et la Rus­sie, taxées de par­te­naires “pré­da­teurs”.

La suite