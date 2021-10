Som­maire



Numé­ro spé­cial :

Le conten­tieux algéro-marocain

- L’état de la ques­tion du Saha­ra

- Une situa­tion figée (1979 – 2021)

- La guerre des sables (octobre-novembre 1963)

- Le Maroc dans l’espace saha­ro-médi­ter­ra­néen

- Les recon­nais­sances inter­na­tio­nales de la maro­ca­ni­té du Saha­ra occi­den­tal

- L’Espagne et la France détachent le Saha­ra occi­den­tal du Maroc

- Der­rière le conten­tieux algé­ro-maro­cain, la frus­tra­tion de l’Algérie de n’avoir jamais exis­té comme Nation

Edi­to­rial de Ber­nard Lugan

La crise qui cou­vait entre l’Algérie et le Maroc depuis plu­sieurs années, a écla­té au grand jour le 24 août 2021 quand Alger annon­ça la rup­ture uni­la­té­rale de ses rela­tions diplo­ma­tiques avec Rabat. Puis, le 22 sep­tembre, dans une sur­en­chère poli­tique, le gou­ver­ne­ment algé­rien déci­da la fer­me­ture de son espace aérien aux avions maro­cains et à tous ceux imma­tri­cu­lés au Maroc. Cette rup­ture entre les deux pays est-elle une simple cris­pa­tion annon­çant un grand mar­chan­dage régio­nal, ou doit-elle au contraire être consi­dé­rée comme une veillée d’armes ? En Algé­rie où rien ne se dit clai­re­ment, tout repose sur le non-dit. Or, à la fin du mois d’août, le ministre algé­rien des Affaires étran­gères a lais­sé échap­per la vraie rai­son de la crise, en décla­rant que le conten­tieux algé­ro-maro­cain remonte à l’année 1963. Donc à la « guerre des sables », qui oppo­sa les deux pays et qui vit une vic­toire mili­taire maro­caine. Une humi­lia­tion qui hante encore Alger.

La suite