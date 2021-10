Il a la morgue replète sous sa barbe d’islamo-bobo. Il est l’ami du Pré­sident, celui de la Répu­blique et celui des chaînes de télé qui le font vivre depuis des décen­nies (il a com­men­cé la radio à l’âge de dix ans). C’est lui, l’amuseur qui peut tout se per­mettre, insultes et menaces y com­pris : ben quoi, c’est de l’humour, non ?

Yas­sine Belat­tar, can­di­dat puta­tif pour faire rem­part à Zem­mour si jamais le « facho de ser­vice » se décla­rait enfin. Yas­sine Belat­tar, bou­clier d’Emma­nuel Macron au pied des cités de ban­lieue, l’ami qui fait là où il faut faire, celui qui ne nous veut pas du bien.

Jeu­di soir, Cyril Hanou­na, l’autre ami de la pré­si­dence, bien san­glé dans son cos­tume trois pièces, pré­sen­tait, sur C8, un nou­veau numé­ro de « Balance ton post ! » Il avait invi­té Jor­dan Bar­del­la, pré­sident par inté­rim du Ras­sem­ble­ment natio­nal. Yas­sine Belat­tar, qui se targue d’avoir des reve­nus fort confor­tables, vou­lait faire cra­cher sa feuille de paye au dépu­té euro­péen. Éric Naul­leau, voi­sin de pla­teau de Bar­del­la, est inter­ve­nu, pro­vo­quant immé­dia­te­ment les fins traits d’humour de Belattar :

