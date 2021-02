Je ne sais pas si la méthode de Mme Vidal est habile, bien que son objet soit fort per­ti­nent, mais ce qui m’horrifie c’est que, depuis ses décla­ra­tions, toute la presse et toutes les télé­vi­sions et radios « bien pen­santes » hurlent à la mort et demandent sa tête.

Et occultent com­plé­te­ment la voix de ces uni­ver­si­taires « empê­chés par d’autres de mener leurs recherches, leurs études » dont elle a par­lé et ceux qui ont signé la tri­bune du Monde du 31 octobre.

En d’autres termes, le jda­no­visme a retrou­vé ses habi­tuels com­plices complaisants.

La suite