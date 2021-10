Alors que la col­line du crack a récem­ment été éva­cuée, rien n’a chan­gé et le pro­blème reste entier à Paris. Ils seraient à mini­ma 1500 à consom­mer quo­ti­dien­ne­ment cette drogue du pauvre dans les rues pari­siennes. Les toxi­co­manes se ras­semblent et forment régu­liè­re­ment des camps en plein Paris ou en ban­lieue. Vincent Lapierre et l’équipe du Média pour Tous sont allés à la ren­contre des habi­tants du 19eme arron­dis­se­ment, rue Riquet, là où s’entassent 400 crackers.

La suite