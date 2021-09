Par Oli­vier Perceval

Nos « élites » déter­mi­nées comme telles, non par leurs ser­vices ren­dus à la patrie mais plu­tôt par leurs gigan­tesques for­tunes, ont réso­lu­ment pris la déci­sion de dis­soudre notre nation dans un glo­ba­lisme funeste, tant elles consi­dèrent cet espace géo­gra­phique, his­to­rique et cultu­rel comme une sur­vi­vance d’un pas­sé révo­lu, dont la popu­la­tion ano­mique et inter­chan­geable compte pour du beurre.

La finance inter­na­tio­nale qui nous gou­verne en effet, ne sou­haite pas s’encombrer de cette plèbe réac­tion­naire et popu­liste, tout juste bonne à payer des taxes et des hausses de CSG, pour apu­rer un défi­cit public et des inté­rêts colos­saux contrac­tés auprès des banques privées.

Mais ce pou­voir apa­tride pour­rait bien voir sa morgue lui reve­nir comme un boo­me­rang en pleine figure.

Une « bien pen­sance » savam­ment orga­ni­sée par les médias offi­ciels et relayée par des intel­lec­tuels acquis au sys­tème mora­li­sa­teur et répres­sif qui s’est mis en place pro­gres­si­ve­ment, découvre avec stu­peur que cette popu­la­tion mépri­sable refuse de plus en plus les règles du jeu imposées.

Il y a déjà eu l’épisode des gilets jaunes, mais après le confi­ne­ment inhu­main impo­sé, le Passe sani­taire qui n’est qu’un pre­mier essai de contrôle de la popu­la­tion, « passe » assez mal auprès d’un cer­tain nombre de nos contem­po­rains qui d’instinct, sentent qu’on veut créer un sys­tème de tri entre les bons et les mau­vais citoyens (le modèle chinois ?)

Des scien­ti­fiques et des intel­lec­tuels issus de tous les hori­zons uni­ver­si­taires, poli­tiques et cultu­rels, se dressent par grappes et dénoncent avec force le cercle oli­gar­chique domi­nant, remet­tant en cause sa légi­ti­mi­té. Cela au risque de perdre le droit de s’exprimer, voire d’exercer leur métier. L’émergence du phé­no­mène Zem­mour à cet égard est assez signi­fi­ca­tive et ouvre des voies inté­res­santes en matière de recon­quête culturelle.

Il appar­tient à l’Action fran­çaise d’observer atten­ti­ve­ment la for­ma­tion de cette nou­velle contes­ta­tion et de faci­li­ter la conver­gence, dans la pers­pec­tive de res­tau­rer le plus lisi­ble­ment pos­sible la pri­mau­té du bien com­mun et du bon sens.

C’est ain­si qu’un ancien ministre (de l’intérieur) du sys­tème mul­ti­cul­tu­rel du « vivre ensemble », décou­vrit en quit­tant son maro­quin, que l’on s’acheminait vers le vivre « face à face ». C’est ain­si éga­le­ment, car tous les sujets se tiennent fina­le­ment, que l’on redé­couvre la néces­si­té éco­no­mique et sociale de reve­nir aux cir­cuits courts des pro­duc­teurs qui se passent de la grande dis­tri­bu­tion, que la poli­tique d’état a besoin du « temps long » et que ce même état doit contrô­ler ses finances en dépit du « quoi qu’il en coûte ».

« Le déses­poir en poli­tique est une sot­tise abso­lue », d’autant plus, comme on l’a vu, que les mul­tiples entre­prises de démo­li­tion du pays génèrent des « anti­corps » au sein même de la nation, mal­gré les efforts déployés par nos enne­mis pour pro­vo­quer l’abrutissement du peuple en essayant de le réduire en une masse de consom­ma­teurs dociles.

Il nous appar­tient d’apporter notre pierre et de sou­te­nir de nou­velles élites nais­santes en leur offrant encore et tou­jours l’occasion de prendre des « cure d’altitude men­tale » avec nos ana­lyses acé­rées et sans com­plai­sance. En mon­trant du doigt les his­trions, en récu­sant les idéo­lo­gies rebat­tues et par prin­cipe des­truc­trices du réel, en rejoi­gnant et si pos­sible en pre­nant la tête des mani­fes­ta­tions de rue, nous ferons recu­ler la tra­hi­son pro­gram­mée et assu­mée par les théo­ri­ciens du libé­ra­lisme outran­cier et individualiste.