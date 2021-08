La Coa­li­tion appa­raît comme une immense machine tour­nant un peu sur elle-même et sou­vent pour elle-même, en marge de la socié­té afghane. Le quar­tier-géné­ral de l’I­SAF (2000 per­sonnes) et les dif­fé­rentes bases de Kaboul forment un archi­pel fer­mé sur l’immense majo­ri­té de la popu­la­tion. Les membres de la Coa­li­tion se déplacent en véhi­cules de base en base comme de petits corps étran­gers, blin­dés et armés. Pour les Afghans, ces bases consti­tuent des oasis de pros­pé­ri­té dont ils pro­fitent bien peu.

