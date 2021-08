L’Afghanistan ? Vingt ans de guerre, la plus longue jamais menée par les USA à l’étranger. Coût de l’opération ? Mille mil­liards de dol­lars, à en croire les esti­ma­tions de la BBC. Béné­fice poli­tique ? Zéro, l’humiliation s’ajoutant à une fac­ture déjà plus que salée.

Vu d’ici, l’Afghanistan a sou­vent été consi­dé­rée au prisme de Joseph Kes­sel et de son livre, Les Cava­liers, puis de cette pho­to, mille et une fois vue et revue, de jeunes Afghanes déam­bu­lant en mini-jupes dans les rues de Kaboul.

La suite