Je suis là tous les jours à râler, gro­gner, rous­pé­ter… J’ai tort. On vit une époque for­mi­dable, riche en ini­tia­tives. On pense à nous, on nous bichonne, on nous panse, on nous dor­lote comme on ne l’a jamais fait jusqu’ici. Sur­tout, per­sonne n’est oublié.

Pour notre bien, donc, nous allons tous pas­ser à la piqûre : 1 dose, 2 doses, 3 doses… ad libi­tum. Une tous les six mois, puis une par tri­mestre peut-être, on nous veut tel­le­ment de bien…

La suite