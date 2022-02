Mar­tin Hirsch, ça vous dit quelque chose ? Non, je ne parle pas du comé­dien. Celui-là s’appelait Robert et avait du talent. Non, je parle du mon­sieur qui est direc­teur géné­ral de l’As­sis­tance publique – Hôpi­taux de Paris (l’AP-HP) depuis le 13 novembre 2013. Un mon­sieur qu’on voyait enfi­ler la blouse blanche pour péro­rer devant les camé­ras et qui a pas­sé le cos­tume cra­vate et les lunettes d’écaille depuis qu’il est deve­nu « pré­sident de l’Institut de l’engagement ». Ne me deman­dez pas de quoi il s’agit, je n’en sais rien, mais c’est sûre­ment un machin qui vaut à son pré­sident une rému­né­ra­tion coquette, une voi­ture avec chauf­feur et des bureaux douillets.

C’est à ce titre que le bon­homme a publié, dans Le Monde, une tri­bune pour pour­fendre l’égoïsme de ses conci­toyens, indif­fé­rents au bien com­mun. Des affreux qui ont som­bré dans l’individualisme le plus odieux qui « trouve son débou­ché dans les réponses popu­listes ». Sui­vez mon regard vers ces plus affreux encore, spé­cia­listes de « la dénon­cia­tion du sys­tème » et qui « rejettent aus­si les thèmes col­lec­tifs dont ils nient la réa­li­té : le sys­tème aurait inven­té (ou exa­gé­ré) la pan­dé­mie et le réchauf­fe­ment cli­ma­tique », etc.

