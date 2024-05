Jean-Christophe Buisson reçoit Estelle Paranque pour son livre « Sang, feu et or – L’Histoire d’Elisabeth 1er et Catherine de Médicis » (Armand Colin) et Frédéric Potier pour son livre « Jaurès en duel » (Fondation Jean Jaurès / Le Bord de l’eau /). Éric Pincas, rédacteur en chef d’Historia, présente le dossier du mois de mai : « Duels, le rituel de l’honneur et du sang ».

La suite ici