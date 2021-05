Ce que j’aimais bien – mais oui – chez Emma­nuel Macron, au début de son man­dat, c’était son voca­bu­laire sur­an­né de Com­tesse de Ségur, son champ lexi­cal de schtroumf à lunettes : chi­caya, gali­ma­tias et Per­lim­pin­pin je vous fiche mon billet et le tru­che­ment ou encore cro­qui­gno­lesque. Cela sen­tait son bon élève poli et bien pei­gné ren­dant des rédac­tions dorées sur tranche. Bref, une espèce plus rare aujourd’hui que le rhi­no­cé­ros blanc du Nord, la tor­tue de Can­tor, le mar­souin du Paci­fique, le gib­bon de Hainan.

« Cro­qui­gno­lesque, tru­che­ment, gali­ma­tias et autres expres­sions désuètes d’Emmanuel Macron : ça veut dire quoi ? » titrait le site Femme actuelle, le 16 octobre 2017, consi­dé­rant que ses lec­trices avaient sans doute besoin d’un expli­ca­tion de texte. Elles pour­raient ensuite, pou­vait-on y lire, « crâ­ner dans les dîners ». L’article com­men­çait, fla­gor­neur : « On peut repro­cher beau­coup de choses à notre Pré­sident, mais pas son usage de la langue fran­çaise » : « Les poli­tiques emploient tous la langue de bois. Emma­nuel Macron, lui, manie en plus la langue de Molière autre­ment que ses pré­dé­ces­seurs » et il a « prou­vé qu’il reste avant tout un amou­reux de la langue fran­çaise, à laquelle l’a ini­tié la pro­fes­seure de Fran­çais qu’il a épou­sée, Bri­gitte Macron, ex-Tro­gneux ». Pour le célèbre maga­zine fémi­nin, il « [émaillait] son dis­cours de mots rares qui, assem­blés tous ensemble, [consti­tuaient] ce que l’on [appe­lait] désor­mais le Style Macron ».

La suite