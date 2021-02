Le dépu­té LREM Fran­çois de Rugy a atta­qué l’Eglise à pro­pos de la liber­té sco­laire, lors du débat en com­mis­sion qu’il pré­si­dait same­di 23 jan­vier sur le pro­jet de loi visant à « confor­ter le res­pect des prin­cipes de la République » :

Evo­quant l’« influence étran­gère » sou­vent repro­chée aux musul­mans, le dépu­té a ajouté :

« elle existe depuis tou­jours, et en l’occurrence pour ce qui est de l’Eglise catho­lique, vous vous rap­pe­lez que c’est aus­si une affaire diplo­ma­tique entre la France et le Vati­can. […] Les évêques en France sont nom­més non seule­ment par le pape bien sûr mais avec le nonce apos­to­lique qui je crois n’est pas fran­çais en général… »