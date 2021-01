MARTIGUES/MAISON MAURRAS : NON ASSISTANCE A MONUMENT EN DANGER !

AUJOURD’HUI, APRES PLUSIEURS ANNEES DE FERMETURE, 1.599ème JOUR « D’ABANDON DE FAIT » DE LA BASTIDE MALGRE LE VOTE « POUDRE AUX YEUX » DU CONSEIL MUNICIPAL PROMETTANT DES TRAVAUX…

Jamais ouverte, aérée, ven­ti­lée ; jamais chauf­fée depuis plu­sieurs hivers ; expo­sée sans aucun entre­tien aux intem­pé­ries et à l’hu­mi­di­té, ici plus qu’ailleurs, dans cette ville « bâtie non pas au bord de l’eau mais dans l’eau » (Alexandre Dumas) : tel est l’é­tat pitoyable dans lequel la très riche Mai­rie de Mar­tigues laisse la très belle bas­tide de Maur­ras, au Che­min de Para­dis, l’un des deux seuls édi­fices civils du XVIIème siècle que pos­sède la Ville, et que celle-ci, par sec­ta­risme hai­neux, laisse lit­té­ra­le­ment, pour­rir sur pied…

La Mai­son est inter­dite à la visite depuis plu­sieurs années déjà (automne 2017), puis ce fut au tour du jar­din lui-même d’être « inter­dit d’ac­cès » de fait (automne 2018). Ce qui nous fait un total de trois longues années et demi d’a­ban­don : envi­ron 1275 jours !

Le 27 novembre 2019 le quo­ti­dien La Pro­vence annon­çait que la Mai­rie venait de déblo­quer 850.000 euros pour la res­tau­ra­tion de l’ensemble.

Depuis ? Rien…

