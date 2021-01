Bonne année.

Nous sou­hai­tons à tous les Fran­çais une meilleure année 2021, que celle qui a pré­cé­dé. Chaque année étant l’oc­ca­sion d’un nou­veau déclin, il n’y a plus à espé­rer de faire le constat que c’est en 2020 que nous avons tou­ché le fond, et qu’en­fin nous allons don­ner le coup de pied sal­va­teur qui va nous rame­ner vers la sur­face avec des hori­zons plus sou­riants, mais rien n’est moins sûr…

Cepen­dant, la France fon­dée par Clo­vis et construite par les capé­tiens est aujourd’­hui comme une braise invi­sible sous les cendres de la répu­blique consu­mé­riste et mon­dia­liste. Notre espé­rance est dans la famille royale avec le Comte de Paris dont les ancêtres ont en mille ans for­mé la France.

Sou­hai­tons que les graves évè­ne­ments qui ont secoué notre pays ces der­nières années, plu­tôt que de cas­ser le moral du peuple fran­çais, aient un effet contraire et pro­voquent un réveil natio­nal. Le déses­poir étant en poli­tique une sot­tise absolue.

Bonne fête à tous et vive le roi.