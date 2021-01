Par Ilyes Zoua­ri

Veuillez trou­ver ci-jointes deux vidéos récentes de la très cou­ra­geuse Judi Rever au sujet du géno­cide rwan­dais, et mises en ligne suite à la publi­ca­tion du livre « Rwan­da : l’E­loge du sang » (récom­pen­sé au Cana­da, mais qui a failli être cen­su­ré en France !).

Ces vidéos (et sur­tout la deuxième) sont très inté­res­santes car elles démontrent l’implication de Kagame dans le géno­cide rwan­dais, non seule­ment dans l’extermination de popu­la­tions hutues, mais éga­le­ment dans l’extermination de tut­sis (afin de don­ner davan­tage d’ampleur au géno­cide, et s’en ser­vir ensuite média­ti­que­ment et poli­ti­que­ment. Ceci est un fait déjà connu depuis long­temps). C’est notam­ment pour cette rai­son (ajou­tée aux mas­sacres de hutus com­mis par Kagame avant le géno­cide, et l’as­sas­si­nat du pré­sident) que le drame rwan­dais est très dif­fé­rent des autres géno­cides du siècle (juif, armé­nien et herero).

Il ne faut pas craindre de com­battre ce régime qui ne com­prend que par la force, comme nous avons déjà eu l’occasion de le consta­ter. Ne serait-ce que par soli­da­ri­té avec la RDC voi­sine, ou encore avec Mme Polo­ny. Et n’oublions pas les pro­pos de Bou­tros Bou­tros Gha­li, qui avait dit que la res­pon­sa­bi­li­té du géno­cide était à « 100 % américaine » …

Les pas­sages qui dis­culpent et réha­bi­litent l’armée fran­çaise sont les suivants :

1ere vidéo : minutes 23 à 26.

(sur ce point, nous pou­vons féli­ci­ter ce média en ligne, qui est en réa­li­té loin d’être un exemple en matière d’information objective…).

2ème vidéo : minutes 01h02 à 01h10

(vibrant hom­mage ren­du aux Fran­çais, et plus clair dans la bouche de cet ancien proche de Kaga­mé que dans la ver­sion sous-titrée et imparfaite).