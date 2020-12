Par Rai­ner Leonhardt

La Tur­quie connaît une vague de séries et de films his­to­riques avec un dis­cours isla­miste et iden­ti­taire. On peut pen­ser à la série sur Abdul­ha­mid, pan­is­la­mique spé­cia­li­sée dans la réécri­ture his­to­rique et la réécri­ture des mas­sacres hami­diens. Cet extrait [1] est typique d’un dis­cours qui com­mence inver­ser les rôles. Les armé­niens ayant pro­tes­té contre les mas­sacres de masse hami­diens, dont des dénon­cia­tions vibrantes ont été faite aus­si bien par Jau­rès [2], que par le roya­liste et catho­lique social Albert de Mun, sont pré­sen­tés comme des méchants « isla­mo­phobes ». Cela nie la réa­li­té qui a été celle d’une série de mas­sacres des popu­la­tions chré­tiennes pré­cé­dant leur exter­mi­na­tion 20 ans plus tard. Puis le dis­cours assume un supré­ma­tisme isla­mique expli­quant que l’Empire otto­man repose sur l’islam, la supré­ma­tie turque et la conquête de Constan­ti­nople, assi­gnant donc une place infé­rieure aux non turcs et aux non musul­mans. On a donc un dis­cours étant à la fois vic­ti­maire (et n’oubliant pas de cri­ti­quer les pays euro­péens pré­sen­tés comme colo­nia­listes, avec d’ailleurs une foca­li­sa­tion sur la France) et vio­lem­ment suprématistes.

On peut éga­le­ment pen­ser au film « Fetih 1453 » qui exalte la conquête de Constan­ti­nople en pré­sen­tant Constan­tin Paléo­logue comme un sau­vage fana­tique et en gom­mant le pillage de la ville et le mas­sacre des habi­tants [3].

« Diri­lis erte­grul resur­rec­tion » qui a un grand suc­cès au Pakis­tan déve­loppe un dis­cours de haine anti chré­tien, bel­li­ciste et expan­sion­niste[4]. Cepen­dant, là où « Payi­thaht Abdul­ha­mid » a un dis­cours pan­is­la­mique, « Diri­lis Erte­grul » cor­res­pond plus à un éloge de la syn­thèse tur­cois­la­mique [5], exal­tant la tur­ci­té phare de l’islam et la tur­ci­té « authen­tique ». Cela peut même aller jusqu’à un éloge de rites issus de pra­tiques cha­ma­niques [6].

Enfin, la série « Vata­nim Sen­sin » [7] exalte le kéma­lisme en gom­mant l’épuration eth­nique des grecs d’Asie Mineure (et le fait que les kéma­listes aient par­ache­vé les géno­cides des armé­niens, grecs pon­tiques et assy­ro­chal­déens, effec­tués par les jeunes-turcs unio­nistes en 1915 tout en récu­pé­rant bon nombre de leurs cadres).

Ces séries pro­clament un mes­sage guer­rier et expan­sion­niste. Celui d’une Tur­quie pays sym­bole d’une civi­li­sa­tion isla­mique devant s’unifier sous sa férule et menant une poli­tique expan­sion­niste face à un Occi­dent chré­tien, à la fois pré­sen­té comme déca­dent, fourbe et fana­tique. Cela va avec l’expansionnisme actuel de la Tur­quie géno­ci­daire et néga­tion­niste contre le Roja­va à l’intérieur de la Syrie, la Grèce, le Kur­dis­tan ira­kien et l‘Arménie dont nous avons vu un tra­gique exemple avec l’invasion de l’Artsakh. Et le dis­cours de la pop culture infuse dans la com­mu­ni­ca­tion offi­cielle de l’armée turque par exemple[8]. Cela va avec le déploie­ment d’un soft-power turc à l’étranger, pre­miè­re­ment envers une dia­spo­ra très contrô­lée par Anka­ra, mais ce soft-power séduit aus­si des par­ties de la gauche com­mu­nau­ta­riste, voire des indi­vi­dus dans la droite nationale.

Il y a une stra­té­gie d’influence méta­po­li­tique faite par la Tur­quie, via le déploie­ment du dis­cours tur­co-isla­mique mélan­geant vic­ti­mi­sa­tion et dis­cours iden­ti­taire expan­sion­niste[9].

La ques­tion sera, com­ment com­battre ce dis­cours en créant un contre dis­cours dénon­çant l’impérialisme et la colo­ni­sa­tion turque, aus­si puis­sant et plus habile ?

Rai­ner Leonhardt

