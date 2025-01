À la mémoire de Nicolas…

Il était un militant des plus dévoués, très apprécié de ses camarades de section et, au-delà, de tous les membres d’AF qui l’ont connu ; il œuvrait pour le retour de la royauté avec force et raison. Nicolas est tombé mardi dernier, les mots de ses amis Alsaciens sont à lire ici…

Par les militants alsaciens

« C’est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Nicolas, chef de section de Mulhouse.

Mardi, il était parti en randonnée dans les Vosges, une activité qu’il affectionnait particulièrement, et ce mercredi matin, il a été retrouvé sans vie.

Nicolas était un militant engagé de longue date, toujours fidèle à nos idées et prêt à défendre nos convictions, même au prix de lourdes conséquences juridiques. Son dévouement et sa détermination étaient exemplaires et ont grandement contribué à notre cause.

Au-delà de son engagement militant, Nicolas était un amoureux passionné de l’Alsace. Bien qu’il ne soit pas né dans cette région, il en portait le cœur et en a fait sa seconde patrie.

Il était bien plus qu’un simple militant; il était un frère pour beaucoup d’entre nous. Les innombrables souvenirs que nous avons partagés et le son de sa voix réconfortante resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Son sourire, sa bienveillance et son esprit indomptable manqueront énormément à tous.

En ces moments douloureux, nos pensées vont à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui ont eu la chance de le connaître. »