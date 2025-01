Espérons pour 2025…

Par Philippe Schneider

En politique internationale, deux faits importants ont eu lieu ces dernières semaines en Géorgie et en Roumanie. Dans les deux cas, nous voyons l’Union européenne, avec Ursula von der Leyen, intervenir directement dans la vie politique de ces pays pour combattre la volonté des peuples qui « n’ont pas bien voté ». Le pire est que cela se fait un nom de la « démocratie » !

En Géorgie, la population a porté très largement au pouvoir le parti « Rêve géorgien » et élu comme président Mikheïl Kavelashvili. Il est pour l’indépendance du pays en gardant un équilibre entre la Russie voisine et l’Union européenne. Politique sage évitant ainsi les risques pour ce petit pays ami. Les observateurs indépendants présents et les instances juridiques du pays n’ont pu que constater des élections sans tricherie. Pourtant, les instances européennes demandent que le vote soit refait et aident en finançant des manifestations. Veulent-ils provoquer un coup d’État comme ce fut le cas en 2014 en Ukraine avec les conséquences dramatiques que nous connaissons ?

En Roumanie, des élections présidentielles ont eu lieu. À la surprise générale, Călin Georgescu, un candidat indépendant – mais bien connu, contrairement à ce que la propagande occidentale dit, il fut même proposé comme Premier ministre – arrive en tête. Il a le gros défaut, pour Ursula, de vouloir agir pour la Roumanie avant tout et donc mener une politique plus indépendante, en particulier dans le conflit russo-ukrainien. Il est donc qualifié de « pro-russe », ce qui semble totalement faux. Il est même dit que de nombreux messages sur « Tik Tok » sont le fait des Russes. Les élections sont donc annulées, véritable coup d’État avec l’appui des instances européennes. Enquête faite, les fameux messages viendraient de l’entourage du président sortant, Klaus Iohannis, et non de l’étranger. Cela ne fait rien, ayant « mal voté », les Roumains devront retourner aux urnes. Il est même envisagé d’interdire au gagnant de se représenter. Comme l’écrit un commentateur : « Il se confirme donc que le crime perpétré contre la démocratie en Roumanie était une manœuvre allemande impliquant Klaus Iohannis (le président germanophone désormais illégitime), Ursula von der Leyen et Frank-Walter Steinmeier: Ils se sont permis d’annuler une élection présidentielle !!!! ». C’est typiquement de l’ingérence étrangère dans les affaires intérieures de pays tiers ; ce que l’UE reproche – sans preuves – à d’autres pays, elle le fait sans même s’en cacher. Macron, en bon Européen, semble approuver ces forfaitures.

Que se passerait-il en France si les Français venaient à « mal voter » ? En fait, nous l’avons déjà vu en 2005 !

Ces faits montrent que les pays européens, et même limitrophes, n’ont plus droit à leur indépendance. Nous le savions mais nous en avons des preuves de plus. La France doit reprendre son indépendance mais que pouvons-nous faire avec des politiciens qui approuvent ces actes délictueux et qui n’ont pratiquement plus de pouvoir car prisonniers de l’Union européenne, le nouveau « reich » ! L’affaire des « accords » de libre-échange entre l’Europe et le Mercosur le montre encore : Ursula von der Leyen signe et n’a que faire des restrictions françaises !

Pendant ce temps, notre pays s’enfonce dans la crise avec un gouvernement sans appui parlementaire suffisant et devant se contenter de gérer au jour le jour le quotidien. Il n’a aucun moyen de faire de véritables réformes même s’il le voulait et si la Commission européenne l’autorisait ! À peine peut-on espérer que certains ministres prennent des mesures pour redresser la situation sécuritaire de la France. Ils peuvent le faire sans nouvelles lois, par circulaires, décrets et faisant simplement en sorte que les lois existantes soient appliquées… Nous verrons !

Le département français de Mayotte vient de subir les ravages d’un grave ouragan. L’île est dévastée. Il faut, évidemment, aider massivement nos compatriotes qui se sont tellement battus pour rester Français. Cette crise montre aussi que rien n’a été fait pour résoudre les problèmes de ce département depuis plus de 50 ans : les infrastructures sont défaillantes, comme les écoles, les habitations, les hôpitaux et, en plus, ce département est submergé par une immigration très importante venant essentiellement des Comores. Rien n’a été fait par notre République ! Il serait urgent que des mesures drastiques soient prises, en particulier envers les Comores qui se positionnent comme un ennemi de la France.

Un autre pays qui agit comme un ennemi, c’est l’Algérie. Ce pays en faillite, gouverné par des incapables (sauf pour leurs fortunes personnelles, semble-t-il ?) veut – comme depuis 1962 mais de plus en plus – détourner la colère populaire contre la France. Nous ne devons pas nous laisser faire, nous devons prendre des mesures drastiques contre ce pays. Mais notre gouvernement ne fera rien de sérieux, comme d’habitude. Il est vrai – et Macron en premier – qu’il n’a jamais fait que mentir sur l’histoire de nos relations avec lui.

La situation est catastrophique et nous n’en sortirons pas sans un sursaut national qui ne peut pas se réaliser dans ce système républicain. Il nous faut un chef indépendant des factions, un arbitre qui sache redresser notre pays en lui redonnant d’abord son indépendance, en somme notre roi, Jean.

Il était présent à la cérémonie de réouverture de Notre-Dame de Paris accompagné de son épouse et du prince héritier Gaston. C’était la moindre des choses que le descendant de nos rois soit là. Il faut souligner que c’est sans doute la seule belle réalisation du président. Espérons qu’il ne va pas la gâcher par sa volonté de faire un peu de « moderne » !

En attendant, et malgré la situation, espérons que 2025 soit une année heureuse et qu’elle voie la « royalisation » de la France progresser.