par Guy Adain

De l’imbroglio à la Furia Francese ! Pagaille généralisée au Royaume de France ! Rien ne va plus, la France est en désordre. Certes, elle a perdu la tête depuis un certain temps et nos gouvernements successifs s’égarent et nous mènent au chaos ! À les entendre, la France est ruinée… financièrement. Culturellement, elle n’est plus que l’ombre d’elle-même, envahie, dévastée, peuplée de zombies wokistes ! Au vu de ce tableau… Le chevalier, la mort, le diable on finit par douter un peu et imaginer le pire !

Est-ce la fin ? Non, pas la fin de la France ! Dieu nous en préserve ! La fin plutôt de cette République pour le moins bananière…

Panique à bord de la Galère France, et les rats quittent le navire ! L’actualité d’aujourd’hui et celle à venir est sombre, triste, angoissante et sans espoir ! La mort et le diable mènent la danse macabre. La mort avec sa drogue et ses couteaux, le diable, avec sa marmite wok !

Et pourtant ! Malgré toutes les prédictions catastrophiques, malgré les lendemains noirs que l’on nous promet, malgré la débine annoncée… le chevalier de France est là, toujours en quête du Graal !

La France, la vraie France avec ses vrais Français de cœur, de papiers de terroir, la France culottée, la France chevaleresque, celle que nous aimons et celle qu’adorent nos touristes, la France qu’occupent, pas toujours avec notre consentement, les migrants… La France des sapins, des marchés de Noël, des montagnes de bonnes choses à boire et à manger, des cadeaux pour les enfants, les amis, la famille, la France des associations caritatives pour seconder le Père Noël… La France de Noël contre la République 49-3 !

La France est belle, généreuse, elle attend l’arrivée, l’avènement… Trois Rois sont en marche, ils suivent leur bonne étoile… Et pourquoi un quatrième ne se mettrait-il pas en route ? Chantons Noël, Noël, avant la fin décembre, il finira bien par arriver !

En ces temps d’Avent, la France du Royaume de France s’illumine et flamboie… La France des Lumières (les vraies), des crèches, des fontaines de jouets… Que cette France de la magie de Noël emplisse nos cœurs d’amour et apporte la paix et la joie à toutes et tous.