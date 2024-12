En souvenir du marquis de la Charce

Dans son Dictionnaire politique et critique, Charles Maurras entame sa présentation de René de La Tour du Pin en évoquant le « maître disparu » qui avait adhéré à l’Action française dès 1899 et n’avait eu de cesse, ensuite, grâce au « politique d’abord » de développer sa pensée, inscrite dans son texte Jalons de route.

Au début du siècle dernier Charles Maurras le décrivait ainsi : « Le plus fin et le plus complet des théoriciens sociaux de notre temps, le plus réaliste et le plus fécond, celui qui n’est pas homme à laisser contester la primauté essentielle de l’ordre social et de la réforme sociale au point de vue du degré de leur importance, Monsieur de La Tour du Pin ne craint pas d’admettre que, dans l’ordre du temps, dans la série des actes à réaliser, la réforme politique passe la première ».

C’est à ce grand homme que l’Institut d’histoire des monarchies et le Groupe d’action royaliste – en partenariat avec La nouvelle Revue Universelle – rendent hommage, à l’occasion du centenaire de sa mort, le samedi 7 décembre prochain. En cet après-midi interviendront, entre autres, Jean-Philippe Chauvin, Joël Broquet, Philippe Delorme et Patrice Vermeulen.

Le nombre de places est toutefois limité alors, pour de plus amples renseignements, nous vous conseillons de contacter l’un ou l’autre des organisateurs, notamment via https://www.actionroyaliste.fr/