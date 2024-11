Refuser de voir la réalité ne l’empêche pas d’exister !

Par Ina Phisinov

Parce que l’homme, dans les moments de difficulté, fait montre d’une résistance incroyable, les agriculteurs se battent toujours ! De balivernes en billevesées, ils ont écouté les ministres, président et au-delà depuis les manifestations du début de l’année, sans pour autant, eux, être entendus. Aujourd’hui, ils reprennent le chemin des blocages.

Un panache de fumée noir s’élève dans la plaine au pied de la barre du Cengle. De très loin nous le repérons dans le ciel clair. C’est là que nous allons ! Plusieurs véhicules de la Gendarmerie sont stationnés à l’embranchement menant vers la plateforme logistique de Lidl à Rousset.

La Coordination rurale a appelé les agriculteurs de la région à se mobiliser ce jeudi 14 novembre pour une action grande distribution. Quelques dizaines de maraîchers, viticulteurs, éleveurs, etc. se sont réunis depuis 6h30 pour évoquer et dénoncer la concurrence déloyale, le Mercosur, l’empilement des normes, la loi ÉGAlim non respectée, les clauses miroir, la hausse des coûts de production, la politique du prix bas (un maraîcher pertuisien indiquait ce matin avoir vendu sa production de cucurbitacées à moins de 0,40 euro le kilo, écoulée près de 2,50 euros par la grande distribution), les marges abyssales que prennent les centrales d’achat, entre autres. La liste est si longue… mais tellement connue, et ce depuis trop longtemps.

Les hommes politiques font mine de tendre l’oreille. Au sommet de l’État, on reprend même à l’envi le célèbre « je vous ai compris » qui, ambigu en 1958, est devenu une énorme argutie en 2024. Tout le monde se souvient de la conférence de presse du Premier ministre Attal le 21 février dernier énonçant un tas de mesures et de caps totalement captieux : « La France doit être souveraine donc, oui, la souveraineté agricole est notre cap [et pour l’]atteindre, on doit produire plus. (…) J’ai fait des annonces qui ont permis de lever les barrages (…) ». Eh oui, c’est bien là, hélas, leur seule utilité. Les routes ont été dégagées, les préfectures n’ont plus senti le fumier et les transporteurs étrangers ont pu de nouveau circuler sur les routes françaises sans voir leurs cargaisons répandues sur la chaussée.

Mais les agriculteurs souffrent toujours plus, disparaissant au fil des mois. Dans les Bouches-du-Rhône, on ne compte plus que 3 700 exploitations… c’est 20% de moins qu’il y a dix ans et pourtant les plus anciens des agriculteurs provençaux travaillent au-delà de l’âge de la retraite. Il faut dire que leurs enfants n’ont plus tellement envie de prendre la relève. Ce matin, l’un des manifestants nous disait : « Je travaille presque 20 heures par jour, étant tour à tour, certes viticulteur, mais aussi secrétaire, comptable, avocat, etc. ». Il est évident qu’un tel emploi du temps n’est pas très attractif.

Dans quelques jours, le traité du Mercosur pourrait être signé, en 2025 les élections des chambres d’agriculture auront lieu, l’agenda paysan est ainsi émaillé de rendez-vous qui auront un impact notoire sur leur avenir… et le nôtre, de consommateurs, par ricochet. Voilà pourquoi la manifestation d’aujourd’hui doit être considérée comme l’ouverture d’un nouvel épisode dans le bras de fer qui va opposer le monde agricole français (et peut-être pas uniquement…) au monde des technocrates franco-bruxellois qui nous dirige.

Mais que pouvons-nous espérer d’un régime politique dont les dirigeants œuvrent à tout autre chose qu’au bien commun de la France ? Avec des propos présidentiels très européistes après l’élection de Donald Trump aux États-Unis d’Amérique (« nous allons œuvrer pour une Europe plus unie, plus forte, plus souveraine dans ce nouveau contexte »), avec la volonté primo-ministérielle de voir toujours le drapeau de l’UE accolé au drapeau tricolore (« Il faut mettre les deux [drapeaux] ensemble, c’est très important, les deux vont ensemble »), comment est-il envisageable de croire un instant en un avenir meilleur pour nous, agriculteurs en particulier comme Français en général ?