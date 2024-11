Le traité Mercosur contre l’agriculture française

Par Jean-Philippe Chauvin

L’agriculture française sera-t-elle sacrifiée au libre-échange par la Commission européenne ? Après vingt ans de négociations, la possibilité d’un accord de l’Union européenne avec les quatre pays d’Amérique du Sud qui constituent le Mercosur1, se précise, au grand dam des agriculteurs de notre pays qui s’en alarment et contre l’avis de la France qui s’y oppose toujours, pour des raisons à la fois sociales et environnementales. Mais la présidente de le Commission européenne, Mme Ursula von der Leyen, et la plupart des États européens souhaitent accélérer le processus d’accord, pour l’annoncer officiellement lors du prochain sommet du G20 qui se tiendra les 18 et 19 novembre au… Brésil ! Dans certains journaux libéraux, la position française est fustigée et les inquiétudes balayées d’un revers de la main, avec un dédain fort peu aimable pour ces « sceptiques » qui remettent en cause les « bienfaits » du libre-échange qui, pourtant, mérite au moins une remise en cause avant une remise en ordre des relations commerciales internationales et de leurs aspects, aussi bien sociaux qu’environnementaux. Mais, aussi surprenant que cela puisse être, il est possible d’y trouver quelques articles moins laudateurs de ce fameux traité Mercosur, comme dans L’Opinion2, sous un titre évocateur : « L’agriculture européenne face à un rouleau compresseur ». Il faudrait le citer en entier, tant il décrypte les pièges de l’accord et en prévient des conséquences probables, mais je n’en retiendrai ici que quelques éléments, significatifs et révélateurs3.

Les seuls intertitres, en eux-mêmes, nous signalent quelques-unes des particularités négatives du traité annoncé : « Bœuf : le raz-de-marée » ; « Poulet : des antibiotiques dans la recette » ; « Sucre et éthanol : attention, tangage » ; « Maïs : la foire aux pesticides » ; « De rares gagnants »… Rien de très rassurant, n’est-ce pas ? L’introduction de l’article est tout aussi inquiétante : « Un accord ‘Vaches contre bagnoles’ ? C’est juste », selon Alexandra Kirsch, agro-économiste à la tête du think tank Agriculture stratégies. « En 2020, la balance commerciale de l’Union européenne avec le Mercosur était positive de 25 milliards d’euros pour les services et les biens industriels – les voitures allemandes -… et négatives de 15 milliards sur les produits agricoles. L’accord Mercosur va creuser cet écart. » Ainsi, c’est bien la stratégie industrielle d’une Allemagne en cours de désindustrialisation sur son propre territoire qui semble dominer le débat (et les prises de décision ?) au sein de la Commission : ainsi, au lieu d’être une solidarité constructive comme elle le proclame à longueur de temps4, l’Union européenne prend ici la forme d’une domination acceptée et assumée de l’un au détriment de l’autre, comme du temps de la ligue de Délos qui, d’alliance des cités grecques, s’est rapidement transformée en dictature d’Athènes sur ses alliés jusqu’à son éclatement et la guerre qui allaient préparer le triomphe futur de Philippe et d’Alexandre de Macédoine… Il n’est donc pas certain que ce modèle soit sain et éternellement durable : sans doute prépare-t-il, même, les conflits et les paralysies de demain, à moins qu’il n’explique, en fait, ceux d’aujourd’hui !

Pourtant, si la Commission européenne et l’Allemagne décidaient de passer outre l’opposition de la France sur ce dossier, le système du vote à la majorité qualifiée que pourrait utiliser Mme von der Leyen leur donnerait sans doute satisfaction, et la France serait, une fois de plus, la dupe de cette manœuvre institutionnellement légale à défaut d’être complètement honnête. Cela ne rendrait que plus impopulaire auprès de l’opinion française cette Union européenne déjà peu appréciée du pays réel, celui du travail et de la proximité : mais les populations aisées et déracinées des métropoles s’en rendent-elles compte, tout à leur idéologie de la mondialisation obligatoire et de l’Europe sans frontières ? La grande fracture entre le pays réel enraciné et le pays légal mondialisé, déjà béante depuis des décennies, risque de s’élargir encore…

Les agriculteurs français alertent l’opinion publique, mais sont-ils écoutés ? Crise après crise, ils sont de moins en moins nombreux, de plus en plus méconnus ou ignorés par des consommateurs qui s’intéressent plus aux prix qu’aux hommes ou à l’écologie et qui veulent qu’ils soient forcément bas, même si, dans ce cas-là et le plus souvent, la qualité n’est pas au rendez-vous. La société de consommation fonctionne ainsi, c’est sa logique même, et il paraît peu probable qu’il soit possible de changer cela de façon significative. Cela explique d’ailleurs que, après une embellie liée au confinement et à une sorte de moment – éphémère – de grâce (les consommateurs semblant retrouver le sens du « bien-manger » autant sur le plan gustatif que sur celui de la santé), les produits issus de l’agriculture biologique sont désormais à nouveau boudés par le grand public, et particulièrement par les plus jeunes, ce qui n’est guère rassurant5. De plus, la Grande Distribution ne fait pas grand-chose, à part quelques effets d’annonce, pour privilégier les produits français ou locaux, et il suffit de se promener dans les rayons alimentaires des super- ou hyper-marchés pour le constater de visu. Les promotions, et l’écoute des messages publicitaires le confirment tout autant que la promenade dans les centres commerciaux.

L’argument des partisans du traité Mercosur serait que les avantages marchands seraient plus importants que les inconvénients, et qu’il forcerait notre agriculture à devenir « de plus en plus compétitive » : est-il sûr que cette compétition-là soit de bon aloi ? Car nous parlons bien de ce qui doit remplir nos assiettes (entre autres, la question des bio-carburants et celle des nouveaux matériaux végétaux de construction ne devant pas être négligées), ce qui nous incite à réfléchir aussi à la qualité sanitaire des produits agricoles et pas seulement aux quantités produites et vendables. De plus, le souci environnemental doit aussi intervenir dans les choix politiques et économiques agricoles, ainsi que le maintien des écosystèmes historiques et la possibilité d’un redéploiement rural, à mon sens absolument nécessaire, pour les générations françaises présentes et à venir. Or, comme le soulignent Marine Colli (spécialiste des politiques publiques agricoles) et Franck Laborde (agriculteur et président de l’Association générale des producteurs de maïs) dans un récent article publié par le Journal du Dimanche6, « le différentiel de compétitivité entre l’agro-industrie exportatrice brésilienne et la ferme France ne se joue pas sur quelques normes qu’il s’agirait d’abaisser, mais bien sur une véritable opposition structurelle de modes de production. (…) Les agriculteurs européens ne souhaitent en aucun cas reproduire, sur leur territoire, ce modèle brésilien qui ignore les enjeux environnementaux et sanitaires. » Ce modèle, effectivement, n’est guère plaisant, comme le rappellent les auteurs de l’article : « (…) ces exploitations du Mato Grosso qui cultivent soja et maïs OGM sur des surfaces pouvant atteindre jusqu’à 500 000 hectares – soit la superficie d’un département français ! – là où, plus tôt, se tenait la savane du Cerrado (…). 77,5% des substances actives utilisées au Brésil et en Argentine sur maïs sont strictement interdites en France (…). Les élevages de volailles brésiliens sont cinquante fois plus grands que nos élevages français (…). Les animaux y sont dopés avec des antibiotiques utilisés comme accélérateurs de croissance ». Un modèle à ne surtout pas imiter, au moment où les abus du productivisme agricole contemporain montrent leurs terribles conséquences en France avec des sols tellement dégradés que beaucoup ne peuvent plus produire sans l’apport de produits chimiques et que les grands élevages sont régulièrement frappés par des pandémies redoutables qui entraînent l’holocauste de basses-cours et de troupeaux entiers ! Alors que la France sort peu à peu de ce modèle mortifère, il serait tout de même sacrément paradoxal et scandaleux que le traité Mercosur permette aux grosses sociétés agro-industrielles sud-américaines d’écouler leurs productions issues de la destruction des écosystèmes naturels et paysans locaux !

« Face à la menace du Mercosur, c’est bien la survie de nos exploitations et de notre agriculture qui est en jeu » : il faut donc souhaiter que l’État français ne cède pas aux pressions « européennes » et libre-échangistes… Mais, État faible face aux féodalités financières et économiques, encore affaibli par une situation politique chaotique depuis la dissolution de juin dernier, la République saura-t-elle résister ? La réponse n’est pas certaine…

1/ Le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay, le Paraguay.

2/ L’Opinion, 23 octobre 2024, sous la plume d’Emmanuelle Ducros.

3/ Il est possible que d’autres extraits en soient présentés ici au fil de l’actualité des prochaines semaines…

4/ Proclamation n’est pas forcément raison, ni action…

5/ La vague « Greta Thunberg » des années 2018-2019 avait quelque peu atteint une petite frange, très médiatisée, des jeunesses occidentales, et j’en avais vu quelques effets bénéfiques (car il y en a eu !) dans certaines classes de mon lycée versaillais : une plus grande attention portée par les élèves aux questions environnementales (au-delà même de la problématique climatique) ; un certain engagement pour consommer moins et mieux ; une orientation vers une alimentation plus saine, plus naturelle, plus biologique. Tout cela n’a duré qu’un temps très court – une année, tout au plus – et les anciennes habitudes de gaspillage et de malbouffe ont ensuite vite repris le dessus… On peut sincèrement le regretter !

6/ Le Journal du Dimanche, 3 novembre 2024.