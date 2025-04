par L’observateur

Hum, hum… Voilà donc, mes chers compatriotes, un petit dossier un peu délicat… vous voyez, on parle ici de… ah oui, d’un certain… comment dire ? De ces ingérences azerbaïdjanaises qui ont échappé à l’attention du grand publicou du moins… c’est ce qu’on pourrait croire !

Le 25 janvier, l’émission « Secrets d’info » sur Radio France, menait une enquête, oui, une enquête pointue sur de mystérieux tueurs à gages venus de Bakou, en Azerbaïdjan… Oui, des assassins envoyés pour éliminer des opposants du régime, en République française !

D’abord Vidadi Isgandarli, un ancien procureur qui s’est fait poignarder à Mulhouse ! Quinze coups de couteau, ah ! Et il est décédé deux jours après… Triste histoire ! Et puis, d’autres affaires tout aussi inquiétantes, mais qui n’ont pas fait de vagues… des tentatives d’assassinat, des complots, si vous voulez, et tout ça se passe… oui, oui…en République française !

Ah, mais la surprise, chers compatriotes, c’est que… eh bien, les services de renseignement républicains n’étaient pas du tout préparés à ça ! Non, non, pas du tout !

Ce genre de… pro-activisme venant d’un pays « ennemi de l’extérieur » comme l’Azerbaïdjan, c’est, ah… disons, un choc pour le Camp du Bien qui privilégie la morale au politique !

Mais, bien sûr, tous les patriotes se demandent : qu’en est-il de la Nouvelle-Calédonie, hein ? Avez-vous entendu parler de la présence d’hommes de main là-bas ? Une menace à l’horizon, peut-être ? Pas de réponse officielle… Silence radio de la part des autorités républicaines, évidemment ! Là on n’entend plus Manuel Valls ! Certains disent même que c’est… ah, comment dire ?… un fantasme pur et simple !

Et puis, bien sûr, la France surveille la région, avec ses… sites d’écoute, la DGSE, la DRM… tout ça pour garder un œil sur les événements dans l’Indo-Pacifique. En ce moment, on parle même de relations tendues entre la France et Bakou, tout ça à cause de… prisonniers, d’échanges, de graffitis, de prisons… Un vrai dédale diplomatique, vraiment ! Disons, une catastrophe au vu de notre diplomatie actuelle avec l’Algérie !

Mais bon, pour le reste… ah, comment dire… les ingérencessont un peu un mystère, n’est-ce pas ? Ah, mais que voulez-vous, l’histoire continue, mes amis, l’histoire continue !

Voilà, tout est dit ! Un peu embrouillé, n’est-ce pas ? Mais tout de même, une affaire qui mérite qu’on s’y attarde… il s’agit quand même de la plus grande France ! Notre France sur laquelle le soleil ne se couche jamais !