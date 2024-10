Guy Adain

Ils voudraient être des grands, mais ils ne sont que « mi-grands » !

Grands pleurs, petites bougies, fleurs d’orties et on attend la prochaine ! Jusqu’à quand séviront les « injustes » ?

Et si l’on s’inspirait de la justice de Salomon ou de saint Louis ? Rendons la justice au roi, immanente, et d’inspiration divine !

Les « injustes » ont fauté, ils ont rendu une mauvaise justice ; ils ont tué le mari de l’une et l’enfant de l’autre ! Ils mériteraient d’être punis et destitués. Plus encore que l’assassin, l’injuste coupable d’impéritie devrait rendre des comptes !

À force d’accepter tout, n’importe qui et n’importe quoi, la France est devenue une maison de tolérance ! Beaucoup le disent, mais pas comme nous ! Les « mi-grands » tuent la France ! Non, non, pas les pauvres hères qui nous submergent, mais les :

« mi-grands » de l’intérieur… politiquement insoumis,

les maçons qui ont élevé le mur des cons !

les gauchistes chauds et leurs brigades de black-blocs,

les socialistes sans chemise et sans pantalon, sans-culottes sans honneur et sans vergogne, prêts à toutes les compromissions pour continuer d’exister !

tous les consommateurs de drogue qui alimentent et justifient le trafic !

Ce sont eux les vrais responsables qu’il faut neutraliser et éradiquer.

Et, enfin, tous ceux qui ne croient plus en la France. L’ennemi est à l’intérieur, il faut que nous retrouvions notre fierté et notre honneur, retrouvons saint Louis, Louis XIV et les autres… Retrouvons le « Verdun, on ne passe pas ! » Luttons contre la lèpre qui nous ronge et n’accusons pas le Tiers-Monde, alors que c’est notre demi-monde qui prévarique notre beau royaume de France !

Les nuisibles sont, malheureusement, les nôtres, les vrais migrants sont moins dangereux que les No Pasaràn ! On juge le maçon au pied de son mur et, chez nous, le maçon n’est pas aussi franc qu’il le proclame !!!

Jusqu’à quand allons-nous supporter ces tueurs de France ?

(Illustration : « Lumière dans l’abîme », par NC)