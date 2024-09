Adresse à Monseigneur le Comte de Paris

Par les cadres de la Restauration nationale (Comité directeur, Bureau exécutif), à l’issue du Camp Maxime Real del Sarte 2024

Monseigneur,

Au nom des jeunes venus de toutes les provinces se former au Camp Maxime Real del Sarte, étudier les conditions du redressement de la France en grande difficulté, les cadres de la Restauration nationale, empreints de la certitude du pouvoir incarné dans l’indépendance et dans la durée, profitent de la circonstance pour renouveler leur fidélité au Chef de la Maison de France et à la famille royale, en qui sont placées toutes les espérances.

Déterminés à œuvrer, à notre modeste place, au renouveau des principes que la monarchie royale avait patiemment établis au cours des siècles, faisant de notre pays un modèle de civilisation accompli, les militants que nous sommes entendent être au service de l’Héritier en mesurant que sa propre action, indépendante, ne saurait être contrariée tout comme l’exercice à venir du pouvoir – si la Divine Providence le permettait –, étant entendu que le roi sera amené à agir d’une manière ou d’une autre, en fonction de l’état du pays et de la réalité française du moment.

Avec cet esprit, nous vous prions de nous croire, Monseigneur, les fidèles et dévoués serviteurs.