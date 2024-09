Guy Adain

Ils ont tout fait : le pire et le pire que pire ! Ils ont assassiné le Roi, la Reine et même l’Enfant plus qu’innocent !

Ils ont survécu de 1789 à 1981 en passant par 1968 et ils sont toujours là, plus féroces que jamais, avides de sang et pas que bleu…

Avec eux, des déculottés, transis de froid peut-être, de peur sûrement !

Ils ont le front de se dire « populaires » quand ils ne sont qu’une petite faction « d’insoumis » ! Ils ne sont pas le peuple de France ! Et ne cherchez pas le peuple de France, les gens de France : « c’est nous » ! Ceux qui obtempèrent, c’est nous les victimes, c’est nous les marches blanches, les petites bougies, les bouquets de chrysanthèmes, fleurs de tristesse…

À quand le changement ? À quand la prise de conscience ? À quand la goutte d’eau qui fera déborder le vase… de Soissons ?

Oui, marre des sans-culottes !

Nous ne voulons pas plus de leur Premier sinistre introuvable que de leur majorité minoritaire en tout ! Nous voulons la vraie France, l’ancienne France, celle de nos pères ! La France des culottés qui n’ont peur de rien, la France « d’impossible n’est pas français » ! La France qui ne tue pas les maris, la France fille aimée des Dieux, la France belle et bonne comme une… pizza ??? Royale donc !

(Illustration : statue équestre de Louis XIV, « À la gloire du roi », promenade du Peyrou à Montpellier, par NC)