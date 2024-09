L’Afrique Réelle n°177 – Septembre 2024

Sommaire

Actualité

– La doxa écologiste face aux réalités africaines

– L’Afrique ne compte pas pour l’économie française

Dossier : La relation franco-algérienne après la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara occidental

– La question du Sahara dit « occidental » est un problème créé par l’Algérie

– Que penser des menaces de « représailles » algériennes contre la France ?

– Incapable de nourrir sa population, l’Algérie menace la France de « représailles »…

Histoire

Rwanda : un génocide qui pouvait être évité

Editorial de Bernard Lugan

Depuis les indépendances, porteuse du mirage du « développement » et du mythe de la « bonne gouvernance », la France laboure l’océan africain. Un double objectif qui, en plus de lui avoir fait engloutir en pure perte des sommes considérables, a fini par dresser contre elle des Africains lassés de son néo-colonialisme « gentil ».

Et si la politique française d’aide a l’Afrique a échoué, c’est parce qu’elle ne s’est pas attaquée aux causes profondes du mal. Les principales crises africaines sont en effet structurelles et elles ont une origine historique, politique et culturelle. Tout au contraire, la France a postulé qu’elles découlaient d’un déficit de démocratie et d’un sous-développement économique. Elles n’avaient donc aucune chance d’être traitées.

Face au mur de l’échec, la France s’est obstinée dans une politique d’aide dont les résultats sont nuls, l’Afrique engloutissant année après année, des sommes colossales versées au titre de l’APD (Aide pour le Développement). D’ailleurs, comme la croissance économique africaine est inférieure à la croissance démographique, comment prétendre raisonnablement « développer » un continent qui, d’ici à 2030, verra sa population passer de 1,2 milliard à 1,7milliard, avec plus de 50 millions de naissances par an ?

