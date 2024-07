Le guetteur de la politique

Arnaud Benedetti a produit une analyse fine et pertinente de la montée en puissance du Rassemblement National, avec une raison majeure : le RN porte un discours politique et non pas administratif. C’est ce qui explique la fidélité de ses électeurs.

Analyste politique de grande qualité, directeur d’une Revue politique et parlementaire qu’il a très largement contribué à revivifier, Arnaud Benedetti est loin des analyses ronronnantes de certains de ses collègues. Avec Aux portes du pouvoir, il examine les capacités du RN à y parvenir à la prochaine élection présidentielle. Les législatives issues de la dissolution surprise changent sans doute un peu la donne – à l’heure où ces lignes sont écrites nous n’en connaissons pas le résultat –, mais cette analyse où l’auteur évoque les dysfonctionnements du pouvoir actuel, l’évolution du parti sous la direction de Marine Le Pen, puis sa capacité à fédérer en dépassant les craintes qu’en ont encore certains est plus que jamais d’actualité.

