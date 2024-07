Les élections ne suffiront pas…

Cette campagne électorale des législatives ne remettra évidemment pas en cause la République, malgré les grandes exclamations et déclamations des défenseurs autoproclamés de celle-ci, et les idées royalistes ou les propositions monarchiques n’ont guère été abordées alors que la question des institutions mériterait largement d’être évoquée aussi au moment même où celles de la Cinquième semblent compromises par l’attitude (suicidaire ?) du Président de la République et par les emballements d’un Nouveau Front Populaire dont certains partisans prônent l’établissement d’une Sixième qui ressemble furieusement à la Quatrième… Et pourtant ! Si le Rassemblement National et le NFP sont des alternances possibles au sein de la République française, la Monarchie royale pourrait bien constituer une alternative crédible, pour autant que les royalistes (entre autres) sachent la présenter et le Prince l’incarner. Bien sûr, pas pour tout de suite : non que la nécessité ne s’en fasse pas sentir aujourd’hui et depuis fort longtemps, mais parce que les esprits n’y sont pas préparés et que rien ne peut se faire sans une visibilité importante et un minimum d’accord sur la forme institutionnelle à instaurer. Cela impose aux actuels royalistes de travailler, y compris au sein des institutions républicaines, pour préparer la transition institutionnelle et constitutionnelle qui pourra mener à l’instauration pleine et entière d’une véritable Monarchie royale.

La suite