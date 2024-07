Les effrontés et le gars de la Marine !

Par Guy Adain

Les Effrontés, ils sont capables de tout, leur force vient de leur diversité, ils sont mosaïques, apatrides, athées, anti-fa, anti-France… Anti tout ce qui n’est pas eux !

Ils sont tout autant sans vergogne que sans-culottes.

Demain au pouvoir, ils installeront la Terreur en France, ils n’ont pas changé depuis 1789, et il leur reste bien d’autres Bastilles à prendre, et bien des têtes à guillotiner ! On peut leur faire confiance, ils feront ce qu’ils annoncent ; sans états d’âme, car d’âme, ils n’en ont pas !

Gens de France, tremblez, si vous leur donnez la barre du vaisseau France, ils continueront la Révolution, enfants du désordre, ils finiront de détruire tout ce qui tient encore debout !

Ils sont assez effrontés, ne les laissez pas de venir Populaires !

Peut-être… le Gars de la Marine, jeune capitaine au long cours, serait-il plus à même de conduire le navire France !