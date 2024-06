Villepin veut vendre la France à vil prix !

Par Olivier Perceval, secrétaire général

L’ancien ministre Dominique de Villepin choisit de voter « Front populaire » en cas de duel au second tour des élections législatives entre l’extrême-gauche et la coalition d’union nationale conduite par le Rassemblement national.

Cette prise de position inouïe place l’ancien ministre hors-jeu, lui qui avait pourtant su tenir tête aux Anglo-saxons lors de la seconde guerre des États-Unis contre l’Irak. Choisir de confier le destin de la France à une alliance électorale bâtie par la gauche sur les cendres de la NUPES, c’est accepter que la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon prenne en main la vie de la France. C’est décrocher le drapeau français des balcons des patriotes et abandonner le pays aux islamo-gauchistes pourtant archi-minoritaires et laisser envahir les rues des grands centres urbains.

Comment un homme politique aussi soucieux du destin et de la voix de la France dans le monde peut-il commettre une faute aussi grave devant l’histoire ? Que s’est-il passé pour que cet homme, certes marqué par l’avancée en âge, perde ainsi le sens de l’intérêt national et cède aux pressions des grands médias ? Serait-il tenu par des secrets honteux susceptibles d’être révélés par des maîtres chanteurs d’extrême-gauche anti-française ?

Il est triste de mesurer le chaos que vit la Ve République, (comme les quatre précédentes) mais un tel effondrement du pays légal devant le réveil du pays réel peut, en revanche, rendre l’espoir aux Français. Le pays réel sait de mieux en mieux se détourner des politiques et des hauts-fonctionnaires, des cloportes selon le ministre de l’Économie qui, depuis tant d’années, trahissent la France et ses intérêts majeurs.

Réjouissons-nous de voir la caste des nantis trembler à l’approche du prochain désaveu que sera le 7 juillet 2024.

L’Action française appelle à faite barrage à Macron qui veut dissoudre la France dans l’Europe de Bruxelles et Washington, ainsi qu’au nouveau Front populaire qui veut dissoudre la France tout court : il faut donc donner une majorité absolue des sièges à l’Assemblée nationale, pour le bloc national ! Faute de cette majorité, la France continuera sa chute vertigineuse entretenue par Emmanuel Macron. Il faut donner à la France un répit dans sa lente disparition et lui ouvrir la voie de la sagesse et du bien commun. Mais, là encore, il ne faudra pas être dupes et nous ne savons pas encore à quels compromis devra se soumettre la nouvelle majorité dont quelques signes d’une tendance atlantiste et européiste peuvent inquiéter.

L’AF est attachée à sauvegarder d’abord la France. Défendons l’indépendance nationale. Vive la France !

Vive le roi !