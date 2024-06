La chronique de Philippe Schneider –La France a toujours réalisé de bons chars…

par Philippe Schneider

Jour après jour, la France est endeuillée par des crimes odieux, des viols, des attentats, des insurrections, des attaques contre nos forces de l’ordre, dégradations de monuments, d’églises, de cimetières qui, tous, sont des témoins de notre glorieuse histoire. Il ne manquait plus que la lamentable suite des porteurs de la flamme olympique pour discréditer notre pays, à peine y rencontre-t-on quelques valeureux sportifs ! Quel contraste entre ce spectacle et celui, admirable, que donnèrent les Grecs lors de l’allumage de la même flamme ! Le pouvoir républicain semble tout faire pour discréditer notre pays, et c’est volontaire.

Il y a réellement, me semble-t-il, une concordance entre l’insécurité et ce spectacle décadent. Car comment faire aimer notre pays par ces étrangers immigrés – très souvent sous le coup d’une obligation de quitter le territoire non appliquée par l’État – ou personnes issues de l’immigration qui – mais pas toujours, il faut le souligner – sont les auteurs des crimes et délits alors que le pouvoir montre qu’il veut tout faire pour le détruire ! Le pouvoir « macronien », plus encore que les précédents, le prouve tous les jours. Non contant de ruiner le pays qui croule sous les dettes tout en détruisant les services de l’État – inefficacité et mauvaise gestion semblent être son « idéal » –, il obéit en tout au pouvoir germano-bruxellois. Nous en voyons des exemples tous les jours… mais examinons plus particulièrement le domaine militaire.

Macron veut une armée « européenne », néanmoins il semble le seul à la vouloir ! Pour montrer sa « bonne volonté », il se montre prêt à sacrifier tous les intérêts français, l’armée française – y compris nos forces nucléaires – au seul bénéfice de l’Allemagne actuellement. Prenons quelques exemples :

Il y a cette décision des Français, pour remplacer le famas (fusil d’assaut de la Manufacture d’armes de Saint-Étienne), de s’équiper de fusils d’assaut allemands alors même que plusieurs entreprises françaises en fabriquent de très bons qui sont exportés ! Tout ceci pour que les armées allemandes et françaises soient équipées du même modèle. Manque de chance, il semble que les Allemands veuillent s’équiper d’un autre fusil d’assaut, lui aussi germanique ! À noter que nous serons ainsi un des très rares pays d’Europe à ne pas produire de fusils d’assaut pour son armée. Il est vrai que nous importons aussi les munitions !

La France a toujours réalisé de bons chars – le dernier fut le « Leclerc » dont la production est maintenant arrêtée. Il est projeté un « char franco-allemand » sous la direction des Allemands. En France, c’est la société KNDS France – ex-Nexter –, qui a pris ce nouveau nom depuis sa fusion avec Krauss–Maffei Wegmann, qui est chargée de nous représenter mais la France gardera-t-elle longtemps un droit de regard sur cette entreprise ? À noter aussi qu’une autre entreprise allemande est en train de réaliser un char concurrent !

Sur le plan aérien, il est prévu la construction d’un nouvel avion de combat, encore avec l’Allemagne mais aussi l’Espagne. Dans le montage, l’Allemagne et l’Espagne sont représentées essentiellement par Airbus, la France par Dassault qui a une avance considérable dans ce domaine sur ses partenaires. Les Allemands voudraient bien en profiter pour récupérer au moins une partie du savoir-faire de Dassault. Pour l’instant, ce dernier résiste. Espérons que le pouvoir macronien ne va pas l’obliger à céder, il en serait bien capable ! Cet avion verra-t-il le jour ? Ce n’est vraiment pas certain et espérons que notre avionneur a prévu un « plan B » !

L’Allemagne veut créer une « défense anti-aérienne européenne ». Pour cela, elle envisage, avec ses alliés, d’acheter un système de missiles américains et israéliens. Or, il existe des systèmes de combat identiques, et au moins aussi bons, fabriqués en Europe, ils sont franco-italiens. Raison sans doute pour laquelle les Allemands n’en veulent pas !

Les Allemands veulent interdire la réalisation des satellites « Iris 2 » qui permettraient de nous donner une certaine indépendance dans ce domaine car « ils sont trop français » ! On remarque les mêmes manœuvres de Berlin concernant Ariane !

Le gouvernement allemand veut dans tous les domaines prendre la suprématie et, quand il ne le peut pas techniquement, il se met à la remorque des États Unis. La seule chose qu’il ne veut pas, c’est laisser les Français prendre le dessus dans les domaines où nous sommes – encore – supérieurs. Au contraire, il veut « casser » les projets « trop français ». Face à cela, le gouvernement qui se dit encore français non seulement laisse faire mais donne de plus en plus de gages à l’Allemagne comme si cela pouvait l’amadouer. C’est le contraire, elle profite de notre faiblesse. Mais peut-être – sans doute – cela est-il voulu de la part d’un pouvoir « français » dont le seul but semble être de vassaliser notre pays. Il n’y a qu’à voir comment Macron « rampe » devant Olaf Scholz !

Cela se voit aussi dans d’autres domaines : industrie, agriculture, énergie…

La France ne peut pas s’en sortir avec des gouvernements qui ne pensent qu’européisme, mondialisme, intérêts des financiers au détriment de notre pays et des Français. Il faut retrouver au plus vite notre indépendance politique, économique, monétaire… donc quitter une Union européenne moribonde mais qui peut, et va, nous faire encore beaucoup de mal.

Comme on le voit, le résultat du vote du 9 juin n’aura que peu d’importance pour l’avenir du pays, sinon, peut-être, sur le plan intérieur… Il faut absolument se mobiliser pour que la France retrouve sa liberté, son indépendance, pour pouvoir se redresser et, pourquoi pas, devenir alors le socle de nouvelles alliances au sein de l’Europe, mais aussi dans le monde.

Il faut, pour cela, qu’elle retrouve un pouvoir indépendant de l’étranger, son Roi !