La participation en hausse de ces élections européennes n’a fait qu’accentuer le camouflet reçu par le camp macroniste, qui représente désormais à peine 15% des Français.

Le camouflet est d’autant plus sévère que le Premier ministre, chef de la majorité, et le président de la République s’étaient impliqués de manière active dans la campagne de la liste Renew.

Nous ne pouvons évidemment que saluer la nette victoire du camp patriote (quelque 40%), toutes tendances confondues. Toutefois, ne tirons pas de plans sur la comète.

La dissolution de l’Assemblée nationale et l’annonce du premier tour des législatives dès le 30 juin prochain visent bien sûr à surprendre les oppositions, notamment l’opposition nationale qui n’a pas, contrairement à l’opposition de gauche, l’expérience requise. Notons aussi que le camp de la guerre (Renew et PS), qui est aussi celui d’un atlantisme décomplexé, représente près de 30% des suffrages ; et que Les Républicains, devenus le ventre mou de la droite, continuentleur descente aux enfers. Ils pourront être évidemment tentés de sauver les derniers meubles en devenant la béquille du centre européiste, la gauche et l’extrême gauche jouant, au second tour, au front républicain.

En République, les intérêts politiciens priment toujours sur l’intérêt national. Les divers courants de la droite nationale sauront-ils s’entendre ou la logique partisane l’emportera-t-elle ? Rien ne serait pire qu’une alliance victorieuse de ceux qui ont déjà décidé de dissoudre la France dans l’Europe.

L’Action française prendra ses responsabilités dans le combat à venir pour sauver le pays.