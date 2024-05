Emmanuel Macron, pire ennemi de la macronie ?

Atlantico : Autour du président de la République, les critiques se font de plus en plus nombreuses. Emmanuel Macron est-il en train de perdre la main sur sa majorité ?

Christophe Boutin : Le problème d’Emmanuel Macron est qu’il est à bientôt deux années de son second, et donc, et surtout, de son dernier mandat. Il ne lui reste dès lors que deux années – la troisième sera celle de la bataille électorale – pour mettre en œuvre la politique qu’il souhaite et, si tant est qu’il en ait l’intention, pour préparer sa succession.

Encore faut-il pour cela incarner quelque chose. Or le « domaine réservé » du Chef de l’État de la Cinquième république est le régalien : sécurité intérieure, diplomatie extérieure, justice et finances publiques, et Emmanuel Macron ne peut se targuer de réussites, quel que soit le domaine envisagé. En matière diplomatique, la France est chassée de l’Afrique, inaudible dans le reste du monde, incapable de faire contrepoids à l’Allemagne au sein de l’Union européenne. Sur le plan de la sécurité intérieure, est-il besoin de rappeler les agressions au couteau quotidiennes, la progression des viols et des vols, ou que, pour la préparation des Jeux olympiques, la France demande l’aide des forces de sécurité d’autres États ? La justice française se caractérise elle par sa lenteur et son laxisme… du moins envers certaines catégories de personnes, car son « deux poids, deux mesures » est devenu caricatural. Et si l’on ajoute le déficit abyssal de nos finances publiques, l’image du Chef de l’État ne peut être que très abîmée, ce dont témoignent tous les sondages.

