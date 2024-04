Réunissons-nous au colloque, défilons en l’honneur de Jeanne…

Dans 3 semaines… nous vous donnons rendez-vous pour notre colloque annuel, samedi 11 mai, et pour notre défilé traditionnel en hommage à Jeanne d’arc, le lendemain, dimanche 12 mai 2024.

défenseure de la patrie – qu’elle est la première à ainsi nommer : « Gentil Sire, mettez-moi à l’épreuve et la patrie en sera tantôt allégée » –, brûlée vive le 30 mai 1431, béatifiée en 1909, canonisée en 1920, Jeanne d’arc est l’une des saintes patronnes de la France.

depuis l’Affaire Thalamas, l’Action française montre son profond attachement à l’héroïne et, depuis plus de cent ans, lui rend hommage chaque année en défilant jusqu’au pied de sa statue équestre, née sous les doigts du sculpteur Emmanuel Frémiet, place des Pyramides ; parce que « c’est notre fête, c’est notre socle, c’est aussi notre leçon », comme le disait Henri Bec, président de la Restauration nationale, l’an passé.

« Quand un pays a eu Jeanne d’Arc… il peut être considéré comme un sol miraculeux », Guy de Maupassant.

