Pour Jeanne d’arc …

Dans 1 semaine… nous aurons le plaisir de rendre hommage à Jeanne d’arc au cours du défilé traditionnel organisé pour elle par la Restauration nationale-action française dimanche 12 mai 2024.

Parce que « quand un pays a eu (…) Jeanne d’Arc (…), il peut être considéré comme un sol miraculeux », ainsi que le disait Guy de Maupassant, nous devons poursuivre notre chemin sur la voie du retour vers le vrai, car c’est possible !

Rejoignez-nous les 11 et 12 mai prochains (pour plus d’informations et vous inscrire : https://www.actionfrancaise.net/evenement/colloque-moins-deurope-plus-de-france/)