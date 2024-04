Montesquiade…

Guy Adain

En paraphrasant Montesquieu !

« Si je savais quelque chose d’utile à ma patrie et qui fut préjudiciable à l’Europe, ou quelque chose qui fut utile à l’Europe et préjudiciable à ma patrie, je la regarderai comme un crime. »

En fait, et dans la réalité des pensées de chaque Français, la vérité intime, celle que l’on dissimule en son cœur, celle que l’on n’avouera jamais… est bien : si je savais quelque chose de préjudiciable à ma patrie… « je le regarderai commun crime ! »

La bonne Europe, pour nous Français, est bien celle qui aurait Paris pour capitale ! Bien sûr il ne faut pas le penser et encore moins le dire, c’est pire qu’incorrect, c’est criminel !

Mais au moins les Allemands, et sans doute les Anglais, verraient bien aussi une Europe ayant pour capitale Londres ou Berlin…

Mais qui oserait le dire ? Ce serait crime de lèse-majesté !

On a tué le Roi, tué le Franc, tué la France, et l’on continue de la délaver jusqu’à exténuer toutes les forces vives de notre pays en le poussant, au pire, vers sa complète disparition, au mieux, vers l’absorption dans un bouillon d’onze heures !

Quel Français ne rêve pas en secret d’une Europe ayant pourcapitale Paris ?

Et si l’on veut être un peu taquin et caustique, on pourrait prêter ce désir d’être Roi d’Europe… à « Quivousavez »…,non ?