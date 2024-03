L’annonce par Emmanuel Macron, dans la Croix et Libération, d’un projet d’aide active à mourir suscite la colère et la réprobation de ceux qui sont les mieux informés des difficultés et des drames des personnes en fin de vie. Ne serait-il pas temps d’écouter en premier les soignants avant de prendre une décision aussi graves ?

Aide active à mourir : Ne serait-il pas temps d’écouter les soignants ? – L’éditorial – Radio Notre Dame