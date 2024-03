Madame Hayer aux ordres du patronat ?

Par Hildegarde

Madame Hayer, tête de liste Renaissance des élections européennes (il est bon de le préciser encore !) indique attendre les demandes des « acteurs économiques » (comprenez le grand patronat) pour fixer les règles de l’immigration. Candeur ou cynisme ? Quel est le volume de la main-d’œuvre à bas coût nécessaire ? Peut-on croire qu’elle l’ignore encore alors qu’elle est députée de la France dans cette dernière mandature ? Il est bien difficile d’avouer la ligne inchangée de la commission face à la colère, notamment des agriculteurs, mais aussi de l’ensemble des Français confrontés à l’immigration-invasion.

Madame Meloni (si elle n’existait pas il faudrait l’inventer tant elle fait maintenant partie des éléments de langage de la Macronie), précise Valérie Hayer, s’est pliée aux nouvelles règles européennes toute honte bue. C’est la preuve que c’est vrai, dirait-on dans la cour de récré ! Personne n’ignore que l’Italie est dépendante des subventions européennes et Georgia Meloni n’est plus tout à fait libre… Par ailleurs, l’intérêt de l’Italie n’est pas celui de la France : que les autres pays accueillent les migrants qui jusque là étaient refoulés chez elle ne peut que satisfaire les Italiens ! Et nous faire croire qu’elle adhère à la position de la commission par conviction européiste relève de la « fake news ».

Madame Hayer n’évoque même pas les problèmes de sécurité et d’identité auxquels les peuples sont confrontés ! L’identité n’a d’ores et déjà plus aucune importance pour les tenants de l’Europe mondialisée et la sécurité ne concerne pas les « any where » protégés dans les beaux quartiers. Quant aux migrants eux-mêmes, peu importe que l’on en retrouve une majorité dans les rues de nos grandes villes à la recherche d’un abri, ou dans les quartiers perdus de la République au service des « dealers », lesquels il est vrai créent de l’emploi…

Décidément, il est temps que le politique reprenne la main et la retire à ceux qui, quoi qu’ils en disent, car les yeux rivés sur les cours du marché, ne sont même pas de bons gestionnaires. À voir les résultats économiques de la France, la dette, le déficit abyssal de sa balance commerciale, l’état de toutes nos infrastructures… on se demande pourquoi on irait voter pour la Macronie… À moins que l’on craigne encore la peste brune ? La ficelle est de plus en plus grosse… comme la couleuvre que plus personne ne veut avaler.