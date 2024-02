LA RÉVOLTE DES PÊCHEURS FRANÇAIS CONDAMNÉS À RESTER À QUAI

Après les agriculteurs (cf. LSDJ n° 2100) et les apiculteurs (cf. LSDJ n°2105), les pêcheurs ! Depuis le 22 janvier, 450 navires de pêche français de plus de 8 mètres de long ont interdiction de pêcher sur toute la façade atlantique française jusqu’au 20 février, pour protéger les dauphins. Cette interdiction résulte du plan d’action pour « la protection et la restauration des écosystèmes marins en faveur d’une pêche durable et résiliente » présenté par la Commission européenne le 21 février 2023. Ce plan, assorti d’une interdiction progressive du chalutage de fond dans toutes les aires marines protégées entre 2024 et 2030, révolte les professionnels de la pêche : pêcheurs, grossistes, mareyeurs (France Bleu Loire Océan, 11 février). Mis à exécution par le gouvernement français et durci par un arrêt du Conseil d’État (23 décembre 2023) sous la pression des associations écologistes, ce mois sans pêche dans le golfe de Gascogne est un véritable coup de poignard pour les professionnels de la pêche qui subissent déjà, comme les paysans, la hausse des prix pétroliers, la concurrence organisée par l’Union européenne et les « prix d’appel » de la grande distribution qui incitent les consommateurs français à se détourner de la pêche française. Résultat : 84 % des produits de la mer consommés en France sont importés, un désastre économique doublé d’une aberration écologique, beaucoup d’importations venant de contrées lointaines.

